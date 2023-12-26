Umuda yolculuk

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde de ağları sarsan genç yetenek, Beşiktaş A Takımı'nda gol sayısını 2'ye yükseltti. Beşiktaş U19'dan da hocalığını yapanLigdeki son 5 maçını da kazanamayan (3M/2B) Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, veda mesajı verdi. "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim" diyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, "İstifa mı düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız. Neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız."BEŞIKTAŞ'TA dün de fileleri havalandıran stoper Omar Colley, büyük bir başarıya imza attı. 31 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, ligde 4'ü kafayla 5. kez ağları sarsarken, siyah-beyazlıların bu sezon en çok gol kaydeden ismi oldu.Öte yandan Colley, 6 kezle profesyonel kariyerinde rakip kaleciyi en fazla mağlup ettiği sezonuna ulaştı.Beşiktaş'ta A Takım'ın başında çıktığı ilk maçta galibiyet alan Serdar Topraktepe, Hatayspor'un nasıl oynayacağını bildikleri ve buna göre plan yaptıklarını söyledi."Amartey'i ikinci ve yüksek topları almak için ön liberoda oynattık, istediğimizi yerine getirdi" diyen 47 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz golde bir hata oldu. Mücadele yönünden takım iyiydi. Futbol hatalar oyunu, bunlar olacak."Müsabaka öncesinde iki takımın oyuncuları, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile girdikleri çatışmada şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin yer aldığı veyazısının olduğu tişörtler giydi.Beşiktaş'ta, Alanya'ya 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, ameliyat olan Chamberlain ise forma giyemedi. Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine 11'de Zaynutdinov ve Rashica'ya şans verdi. Topraktepe'nin saha dizilimi ise şaşırttı. Sezon başından bu yana stoper olarak görev alan Amartey ön liberoda forma giydi. Kartal ayrıca bu sezon 10. farklı stoper tandemiyle sahaya çıktı:Necip Uysal-ColleyAmartey-ColleyAmartey-BaillyNecip -BaillyBailly-ColleyNecip -AmarteyAmartey- ZaynutdinovOnur Bulut-ColleyNecip Uysal- ZaynutdinovColley-ZaynutdinovFenerbahçe derbisindeve daha sonra forma giyemeyen Gedson Fernandes, dün büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. Alanya karşılaşmasından sonra Rıza Çalımbay'ın,dediği Portekizli futbolcu, dün tribündeydi. Serdar Topraktepe,ifadelerini kullandı.