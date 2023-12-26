Umuda yolculuk

U19 takımının hocası Serdar Topraktepe ile sahaya çıkan Kartal, baskın oyunuyla ilk yarıda rekor kırdı. Semih akıl dolu golüyle açılışı yaparken, Colley yine kafasını kullandı. Hodzic’in sayısı, Hatay’a yetmedi
SEMİH SİFTAH YAPTI
18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde de ağları sarsan genç yetenek, Beşiktaş A Takımı'nda gol sayısını 2'ye yükseltti. Beşiktaş U19'dan da hocalığını yapan Serdar Topraktepetedrisatında ise 23 maçtafileleri 21 kez havalandırdı.
DEMİREL'DEN AYRILIK SINYALI
Ligdeki son 5 maçını da kazanamayan (3M/2B) Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, veda mesajı verdi. "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim" diyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, "İstifa mı düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız. Neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız."
SANTRFORLARI KISKANDIRIYOR
BEŞIKTAŞ'TA dün de fileleri havalandıran stoper Omar Colley, büyük bir başarıya imza attı. 31 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, ligde 4'ü kafayla 5. kez ağları sarsarken, siyah-beyazlıların bu sezon en çok gol kaydeden ismi oldu. Aboubakar ve Chamberlain'in ise 4'er golübulunuyor. Öte yandan Colley, 6 kezle profesyonel kariyerinde rakip kaleciyi en fazla mağlup ettiği sezonuna ulaştı.
AMARTEY'DEN İSTEDİĞİMİ ALDIM
Beşiktaş'ta A Takım'ın başında çıktığı ilk maçta galibiyet alan Serdar Topraktepe, Hatayspor'un nasıl oynayacağını bildikleri ve buna göre plan yaptıklarını söyledi. Amartey'i önliberoda tercih etmesiyle ilgili, "Amartey'i ikinci ve yüksek topları almak için ön liberoda oynattık, istediğimizi yerine getirdi" diyen 47 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz golde bir hata oldu. Mücadele yönünden takım iyiydi. Futbol hatalar oyunu, bunlar olacak."
KAHRAMANLAR UNUTULMADI
Müsabaka öncesinde iki takımın oyuncuları, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile girdikleri çatışmada şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin yer aldığı ve "Şehitler ölmez vatanbölünmez" yazısının olduğu tişörtler giydi.
10 NUMARA TANDEM!
Beşiktaş'ta, Alanya'ya 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, ameliyat olan Chamberlain ise forma giyemedi. Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine 11'de Zaynutdinov ve Rashica'ya şans verdi. Topraktepe'nin saha dizilimi ise şaşırttı. Sezon başından bu yana stoper olarak görev alan Amartey ön liberoda forma giydi. Kartal ayrıca bu sezon 10. farklı stoper tandemiyle sahaya çıktı:
Necip Uysal-Colley
Amartey-Colley
Amartey-Bailly
Necip -Bailly
Bailly-Colley
Necip -Amartey
Amartey- Zaynutdinov
Onur Bulut-Colley
Necip Uysal- Zaynutdinov
Colley-Zaynutdinov
GEDSON'DAN FEDAKÂRLIK Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksindegerilme saptanan ve daha sonra forma giyemeyen Gedson Fernandes, dün büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. Alanya karşılaşmasından sonra Rıza Çalımbay'ın, "Gedson'un ayağı iyiydi,isteseydi oynardı ama oynamadı" dediği Portekizli futbolcu, dün tribündeydi. Serdar Topraktepe, "Sakatlığı devam ediyorama bizimle, takımın yanında olmakistedi" ifadelerini kullandı.