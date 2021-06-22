EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın acı tablosu ortaya çıktı! Turnuvanın en kötüsü...

EURO 2020'de sıfır çeken Türkiye, turnuvanın en kötü takımı olarak veda etti. 3 maçta 8 gol yiyip 1 gol atan A Milliler'in başarıszlık tablosu istatistiklerle ortaya konuldu. Peki Türkiye neden başarısız oldu? İşte resmi veriler ve acı tablo...
Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir düşüş yaşayan Türk Milli Takımı, hem taktik hem de fiziksel olarak yerlerde süründü. Millilerimiz çıktığı üç maçta koşu mesafelerinden, ikili mücadelelere kadar çok sayıda fiziksel değerde rakiplerinin gerisinde kaldı.
Girdikleri ikili mücadelelerin sadece yüzde 44'ünden galip ayrılabilirken, hava topu mücadelelerinin ancak yüzde 47.4'ünü almayı başardılar. Millerimiz bu iki değerde olduğu gibi koşu mesafelerinde de rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Oyuncularımız İtalya maçında 5.5, Galler karşılaşmasında 4.1, İsviçre mücadelesinde ise rakibinden 3.7 kilometre daha az koştu.
RAKİPLER İYİ ANALİZ EDİLMEDİ
ŞENOL GÜNEŞ: Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, ekibini turnuvaya hiç hazırlayamadı. Rakipler iyi analiz edilemedi. İtalya, Galler ve İsviçre, Türkiye'ye karşı pozisyon zenginliği yaşadı.
Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gol yediği (8) ve en düşük averajda kaldığı (-7) grup aşamasını geride bırakırken, turnuvanın en kötü takımı unvanını aldı!
BURAK YILMAZ: Toplamda 10 şut atmasına rağmen bunların 9'unda kaleyi bulamadı ve turnuvayı golsüz tamamladı. Burak tek bir ciddi gol pozisyonuna bile giremezken, üç maçta da 90 dakika oynamasına rağmen sadece 25 kilometre koştu.
KENAN KARAMAN: Üç maçta 162 dakika sahada kaldı ancak tek bir isabetli şut bile atamadı. Golü olmadığı gibi asist de yapamayan Kenan Karaman, kilit pas değerinde ve başarılı dripling karnesinde de sıfır çekti.
HAKAN ÇALHANOĞLU: Hakan, üç maçta 267 dakika sahada kalmasına rağmen sınıfta kaldı. Golü bulunmayan, tek bir şut çekebilen Hakan, rakiplerine sadece üç çalım atarken, üç kez de rakiplerinin ayağından top alabildi.
CENGİZ ÜNDER: Kayıp oyuncularımızdan Cengiz, iki maça ilk 11 başlarken, üç maçta toplamda 207 dakika süre aldı. Attığı 9 şutun 8'inde karavana oldu, girdiği hava toplarının da ancak birini alabildi.
YUSUF YAZICI: Lille ile büyük işler yapan Yusuf, Milli Takım'da 3 maçta 117 dakika süre alabildi. Skora katkı yapamayan oyuncu sadece bir çalım atabilirken, rakibinin ayağında olan topları ise bir kez alabildi.
OZAN TUFAN: İstenileni veremeyenlerden olan Ozan, 171 dakikalık şampiyona dönemini tek bir isabetli şut atamadan tamamladı.
Gol pozisyonuna giremeyen, bir kez kilit pas veren oyuncu, birer kez de çalım atma, top çalma ve rakip atağı engelleme gerçekleştirebildi.
MERİH DEMİRAL: Beklenenin aksine turnuvanın en formsuz isimlerinden oldu. Savunduğu kalemize 63 şut atıldı. Merih bir kez kendi kalesine gol atarken, İsviçre maçında da yaptığı hata sonrası gelişen atak golü getirdi.
ZEKİ ÇELİK: Üç maçta da 90 dakika sahada kalan Zeki fiziksel olarak vasatı aşamayanlar arasındaydı. Girdiği hava topu mücadelelerinin ise sadece yüzde 36'sını kazandı.
UMUT MERAŞ: Varlık gösteremeyen isimlerden olan Umut iki maçta 164 dakika sahada kalırken, sadece bir kez rakiplerinin ayağından top alabildi. Bir kez dripling başarısı sağladı.
UĞURCAN ÇAKIR NE YAPSIN?
Kalesinde 8 gol gören Uğurcan Çakır, eleştiri oklarının hedefinde olsa da 3 maçta toplam 63 şutla karşılaştı. Milli Takımımız kalesine gelen şut sayısında 24 takım arasında son sırada bulunurken, 25 yaşındaki oyuncunun bu şutlarda yapacağı fazla bir şey yoktu.
8 OYUNCU ŞANS BULAMADI
Türkiye'nin EURO 2020 kadrosunda bulunan 26 oyuncudan 8'i hiç süre alamadı. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür gruptaki üç maçta da 21 kişilik kadroya giremedi. Yedek kalec-i ler Mert Günok ve Altay'ın yanı sıra Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal turnuvada hocaları Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi.
GÜNEŞ İLE ÖZDEMİR RİVA'DA GÖRÜŞECEK
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün Riva'da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenildi. Bu görüşmede kötü geçen 2020 Avrupa Şampiyonası masaya yatırılacak. Tecrübeli teknik adamın, Başkan Özdemir'e bir rapor vereceği kaydedildi. Bilindiği üzere Güneş, İsviçre maçının ardından kendisine sorulan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusunu, "Hesabı yönetime ve kamuoyuna veririm" şeklinde yanıtlamıştı.