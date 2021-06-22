EURO 2020'de sıfır çeken Milli Takım'ın acı tablosu ortaya çıktı! Turnuvanın en kötüsü...

EURO 2020'de sıfır çeken Türkiye, turnuvanın en kötü takımı olarak veda etti. 3 maçta 8 gol yiyip 1 gol atan A Milliler'in başarıszlık tablosu istatistiklerle ortaya konuldu. Peki Türkiye neden başarısız oldu? İşte resmi veriler ve acı tablo...

Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir düşüş yaşayan Türk Milli Takımı, hem taktik hem de fiziksel olarak yerlerde süründü. Millilerimiz çıktığı üç maçta koşu mesafelerinden, ikili mücadelelere kadar çok sayıda fiziksel değerde rakiplerinin gerisinde kaldı.