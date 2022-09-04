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Giriş Tarihi: 4.9.2022 00:36 Son Güncelleme: 4.9.2022 00:40

Ali Koç'tan Maxi Gomez açıklaması! "Hocamız istemedi"

Ali Koç’tan Maxi Gomez açıklaması! Hocamız istemedi

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde çok konuşulan Maxi Gomez hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:

"Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım."

"Fenerbahçe Futbol Takımı'nın en büyük rakibinin kendi camiası olduğunu gördüm 4 hafta sonunda. Sosyal medyada yaratılan hava büyük soru işaretidir."

"Weghorst bize önerilmişti, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez ile geçen pazar günü anlaştık, 48 saat süre verdi Valencia. 48 saat dolduğunda hocamızı ikna edemedik bu transfere."

"Batshuayi, hocamıza verdiğimiz 3 profilden birisiydi. 1.5-2 ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu değildi. Hocamız, ısıran, baskı kurabilen, gol atan, gol attırabilen bir profil arıyor."

"Ronaldo... Hiç mi hesap kitap yapan yok. Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğine inanmak gerçeklikten çok uzak."

"Biz alınca, başka bir takım evraklarını yetiştiremedi oluyor. Fenerbahçe, Premier Lig takımında oyuncu aldı olmuyor."

"3 tane fazla oyuncumuz var. Ayrılıklar olacak. Transfer penceresi açık pek çok ülke var. Bazılarıyla zaten görüşmelerimiz devam ediyor."

"Biz bir şeye kafayı koyduğumuz zaman kolay kolay bir kulüp bizden oyuncu alamaz."

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Ali Koç'tan Maxi Gomez açıklaması! "Hocamız istemedi"
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