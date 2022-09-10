Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Altın dokunuş
Giriş Tarihi: 10.9.2022

Altın dokunuş

UĞUR ÇEM
Altın dokunuş

Portekizli teknik adamın sonradan oyuna sürdüğü 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı sağladı. Sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6’sından galip çıkarken, 1 kez ise kaybetti

Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deviren Fenerbahçe, rakibinden rövanşı alırken grubuna da 3 puanla başlamayı başardı. Ukrayna ekibini sonradan oyuna giren Michy Batshuayi'nin golüyle yıkan teknik direktör Jorge Jesus, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gösterdi. İdeal 11'i olmadığı için eleştirilen Portekizli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum verim alıyor. Kurt çalıştırıcıyı mahcup etmeyen 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı yaparak üst düzeyde bir performans sergiledi.

ARDA GÜLER'DEN 2 GOLLÜK KATKI
Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu. Jesus'un hamleleriyle sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6'sından galip çıkarken sadece 1'ini yenilgiyle kapattı. Ligde bu alanda Arda Güler 2 gol atarken, Alioski ve Berisha 1'er kez ağları buldu. Crespo, Zajc, Serdar Dursun ve Rossi de asistleriyle öne çıktı. Avrupa'da Batshuayi ile Mert Hakan golleriyle takımını sırtlarken, Lincoln ve Bruma arkadaşlarına servisleriyle katkısını gösterdi.

DINAMO KİEV'E İKİ ŞOK HABER
FENERBAHÇE'NIN Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Dinamo Kiev'e dün iki kötü haber geldi. Ukrayna ekibinde 68. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Bushchan'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

'GÜN GELİR DEVRAN DÖNER'
FENERBAHÇE'DE yeni transferler sonrası gözden düşen ve Avrupa kadrosuna alınmayan Serdar Dursun'dan kendisine takım bulması istenmişti. Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmeyerek takımda kalan golcü futbolcunun eşinden dün flaş bir paylaşım geldi. Yasemin Dursun, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki oyuncu ile tribünde çekilmiş bir fotoğrafın altına, "Gün gelir devran döner" mesajını yazdı. Son olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, oyuncuyla ilgili, Serdar Dursun'u alabilseydik, Tayyip Talha Fenerbahçe'ye gidecekti" açıklamasını yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL bandında! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, son günü ne zaman?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler! Osmanlı'yı hain ilan etti, Yunan'ın adını anmadı
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın dokunuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA