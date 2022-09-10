Altın dokunuş

Portekizli teknik adamın sonradan oyuna sürdüğü 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı sağladı. Sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6’sından galip çıkarken, 1 kez ise kaybetti
Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deviren Fenerbahçe, rakibinden rövanşı alırken grubuna da 3 puanla başlamayı başardı. Ukrayna ekibinisonradan oyuna giren MichyBatshuayi'nin golüyle yıkan teknikdirektör Jorge Jesus, elindeki genişkadroyu bir kez daha ne kadarverimli kullandığını gösterdi. İdeal 11'i olmadığı için eleştirilen Portekizli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum verim alıyor. Kurtçalıştırıcıyı mahcup etmeyen 11futbolcu toplamda 12 kez skorakatkı yaparak üst düzeyde birperformans sergiledi.
ARDA GÜLER'DEN 2 GOLLÜK KATKI
Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu. Jesus'un hamleleriyle sarı-lacivertliler, 12karşılaşmanın 6'sındangalip çıkarkensadece 1'ini yenilgiylekapattı. Ligde bu alanda Arda Güler 2 gol atarken, Alioski ve Berisha 1'er kez ağları buldu. Crespo, Zajc, Serdar Dursun ve Rossi de asistleriyle öne çıktı. Avrupa'da Batshuayi ile Mert Hakan golleriyle takımını sırtlarken, Lincoln ve Bruma arkadaşlarına servisleriyle katkısını gösterdi.
DINAMO KİEV'E İKİ ŞOK HABER
FENERBAHÇE'NIN Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Dinamo Kiev'e dün iki kötü haber geldi. Ukrayna ekibinde 68. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Bushchan'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı
'GÜN GELİR DEVRAN DÖNER'
FENERBAHÇE'DE yeni transferler sonrası gözden düşen ve Avrupa kadrosuna alınmayan Serdar Dursun'dan kendisine takım bulması istenmişti. Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmeyerek takımda kalan golcü futbolcunun eşinden dün flaş bir paylaşım geldi. YaseminDursun, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki oyuncu ile tribünde çekilmiş bir fotoğrafın altına, "Gün gelir devran döner" mesajını yazdı. Son olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, oyuncuyla ilgili, Serdar Dursun'u alabilseydik, Tayyip Talha Fenerbahçe'ye gidecekti" açıklamasını yapmıştı.