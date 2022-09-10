Altın dokunuş

Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deviren Fenerbahçe, rakibinden rövanşı alırken grubuna da 3 puanla başlamayı başardı.İdeal 11'i olmadığı için eleştirilen Portekizli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum verim alıyor.Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu. Jesus'un hamleleriyleLigde bu alanda Arda Güler 2 gol atarken, Alioski ve Berisha 1'er kez ağları buldu. Crespo, Zajc, Serdar Dursun ve Rossi de asistleriyle öne çıktı. Avrupa'dailegolleriyle takımını sırtlarken,vearkadaşlarına servisleriyle katkısını gösterdi.FENERBAHÇE'NIN Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Dinamo Kiev'e dün iki kötü haber geldi. Ukrayna ekibinde 68. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Bushchan'ın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandıFENERBAHÇE'DE yeni transferler sonrası gözden düşen ve Avrupa kadrosuna alınmayan Serdar Dursun'dan kendisine takım bulması istenmişti. Adana Demirspor'a gitmeyi kabul etmeyerek takımda kalan golcü futbolcunun eşinden dün flaş bir paylaşım geldi.sosyal medya hesabından 30 yaşındaki oyuncu ile tribünde çekilmiş bir fotoğrafın altına,mesajını yazdı. Son olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, oyuncuyla ilgili, Serdar Dursun'u alabilseydik, Tayyip Talha Fenerbahçe'ye gidecekti" açıklamasını yapmıştı.