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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Aubameyang F.Bahçe’ye ‘evet’ dedi

Samet YÜKSEL
Aubameyang F.Bahçe’ye ‘evet’ dedi

33 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli formayı giymeyi kabul etti. Chelsea ile maaş ödemesi konusunda pazarlık yapılıyor

Kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinin ilk sırasına Aubameyang'ı yazdı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki forvet için Chelsea'nin kapısını çaldı. Bu sezon yeterince forma şansı bulamadığını düşünen Gabonlu futbolcuyla da görüşen Kanarya, teklifine olumlu yanıt aldı. İngiliz kulübüyle de sezon sonuna kadar kiralamak için temaslarını sürdüren F.Bahçe, maaş konusunda sıkıntı yaşıyor. Aubameyang'ın yarım sezonluk ücretinin 5 milyon Euro olduğunu öğrenen sarı-lacivertliler, bir bölümünün karşılanması için Chelsea ile pazarlık yapıyor.

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Aubameyang F.Bahçe’ye ‘evet’ dedi
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