Bonuslarla 15 milyon Euro

Transferde futbolcularla kolayca anlaşan Fenerbahçe, kulüplerini ikna aşamasında büyük sıkıntı yaşıyor...sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis için sıkı pazarlıkta.Marsilya 15 milyon Euro teklife sıcak ancak ödeme planında taraflar anlaşamıyor. Fransız kulübü, paranın büyük bir çoğunluğunu peşin istiyor.Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe; Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in transferi konusundadün yeni transferlerine imzayı attırdı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bittikten sonra uzun uğraşlar sonucu, İsmail Kartal'ın da gelişiyle ikna ettiğiAyrıca Sassuolo'dan kadroya katılan 24 yaşındaki milli sağ bekduyuruldu. Çubuklu formayla poz veren iki oyuncu da "Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.ELİNDEKİ yabancı sayısını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, Pedro'yu Brezilya ekibi Gremio'ya gönderdi. Diego Rossi de Amerika MLS kulübü Colombus Crew'in yolunu tuttu. Uruguaylı oyuncu için KAP'a yapılan açıklamada, Kanarya'nınkazanacağı bildirildi. Ayrıca kontratta sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor. Yolların ayrılacağı üçüncü isimse Gustavo Henrique olacak. Enner Valencia'nın formasını giydiği Brezilya ekibi İnternacional, 30 yaşındaki stoper ile temasta.