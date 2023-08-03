Bonuslarla 15 milyon Euro

Sarı-lacivertliler, 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonustan oluşan bonservis paketini Marsilya’ya sundu. Ödemenin büyük bölümünü peşin isteyen Fransız kulübü ile anlaşma için şartlar zorlanıyor
Transferde futbolcularla kolayca anlaşan Fenerbahçe, kulüplerini ikna aşamasında büyük sıkıntı yaşıyor... Cengiz Ünder'le 80milyon TL senelik net ücret karşılığı,4 yıllık imza için el sıkışan sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis için sıkı pazarlıkta. Kapıyı 20milyon Euro'dan açan Fransızlara 10milyon Euro ile giden yönetim, sonuçalamayınca gözünü kararttı ve rakamı13 milyon Euro artı 2 milyonEuro bonus olarak güncelledi. Marsilya 15 milyon Euro teklife sıcak ancak ödeme planında taraflar anlaşamıyor. Fransız kulübü, paranın büyük bir çoğunluğunu peşin istiyor. Fenerbahçe ise rakamı uzuntaksitlere bölmenin peşinde. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe; Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardığınıyazdı. Aynı haberde sarı-lacivertlilerin,milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservisbedeli ödeyeceği belirtildi.
ÇUBUKLUYA 2 ABONE DAHA FENERBAHÇE dün yeni transferlerine imzayı attırdı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bittikten sonra uzun uğraşlar sonucu, İsmail Kartal'ın da gelişiyle ikna ettiği Slovenorta saha Miha Zajc'la 3 yıllıkkontrat yapıldığını açıkladı. Ayrıca Sassuolo'dan kadroya katılan 24 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür ile 4 senelik mukaveleimzalandığı duyuruldu. Çubuklu formayla poz veren iki oyuncu da "Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
GUSTAVO, KRAL'IN YANINA GIDIYOR
ELİNDEKİ yabancı sayısını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, Pedro'yu Brezilya ekibi Gremio'ya gönderdi. Diego Rossi de Amerika MLS kulübü Colombus Crew'in yolunu tuttu. Uruguaylı oyuncu için KAP'a yapılan açıklamada, Kanarya'nın 5 milyon 630 bindolar bonservis + 1 milyon dolarbonus kazanacağı bildirildi. Ayrıca kontratta sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor. Yolların ayrılacağı üçüncü isimse Gustavo Henrique olacak. Enner Valencia'nın formasını giydiği Brezilya ekibi İnternacional, 30 yaşındaki stoper ile temasta.