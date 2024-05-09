Dikkat edin kaçırıyor!

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın, Edin Dzeko da (20) gol krallığında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin (23) gerisinde yer aldı. Ligde son 3 maçta sessiz kalan, 0-0 biten son37 yaşındaki santrfor, istenmeyen adam ilan edildi. Takımının en skoreri olmasına rağmen 26 pozisyondan eli boş dönenZirvede Manchester City'de forma giyen Erling Haaland (32) yer aldı.enerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İki grup, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona ererken sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'nun, antrenmana katılmadığı öğrenildi. Sosyal medyadaveiddia edildi. İdmana çıkmama sebebinin de bu olduğu belirtildi.