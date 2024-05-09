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Giriş Tarihi: 9.5.2024

Dikkat edin kaçırıyor!

UĞUR ÇEM
Dikkat edin kaçırıyor!

F.Bahçeli Edin Dzeko, attığından çok kaçırdı. Ligde 20 golü olan Bosnalı, 26 net pozisyondan faydalanamadı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın, Edin Dzeko da (20) gol krallığında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin (23) gerisinde yer aldı. Ligde son 3 maçta sessiz kalan, 0-0 biten son Konyaspor mücadelesinde 4 net fırsatta çerçeveyi tutturamayan 37 yaşındaki santrfor, istenmeyen adam ilan edildi. Takımının en skoreri olmasına rağmen 26 pozisyondan eli boş dönen Bosnalı yıldız, bu değeriyle Süper Lig'in en kötü ismi olurken, Avrupa'nın da en çok gol kaçıran 3. oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Zirvede Manchester City'de forma giyen Erling Haaland (32) yer aldı.

DZEKO İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İki grup, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona ererken sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'nun, antrenmana katılmadığı öğrenildi. Sosyal medyada 37 yaşındaki futbolcunun, 5 milyon Euro'luk imaj hakları için sarı-lacivertli kulübe ihtarname çektiği ve bu ücretin ödenmesini talep ettiği iddia edildi. İdmana çıkmama sebebinin de bu olduğu belirtildi.
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Dikkat edin kaçırıyor!
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