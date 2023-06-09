Fenerbahçe’den Dzeko’ya teklif

Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.Yönetimin, 37 yaşındaki Bosnalı golcüye2 senelik sözleşme önerdiği ifade edildi. İtalyan ekibi ile mukavelesi sezon sonu biten tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi.