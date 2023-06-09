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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Fenerbahçe’den Dzeko’ya teklif

Fenerbahçe’den Dzeko’ya teklif
Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. La Repubblica, sarılacivertlilerin, Inter'in forveti Edin Dzeko'ya teklif götürdüğünü yazdı. Yönetimin, 37 yaşındaki Bosnalı golcüye yılda 4 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme önerdiği ifade edildi. İtalyan ekibi ile mukavelesi sezon sonu biten tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi. Edin Dzeko, bu sezon Inter'de 51 maçta 14 gol attı, 4 asist yaptı.

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Fenerbahçe’den Dzeko’ya teklif
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