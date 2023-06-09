Fenerbahçe’den Dzeko’ya teklif

Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. La Repubblica, sarılacivertlilerin,Inter'in forveti EdinDzeko'ya teklif götürdüğünü yazdı. Yönetimin, 37 yaşındaki Bosnalı golcüye yılda 4 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme önerdiği ifade edildi. İtalyan ekibi ile mukavelesi sezon sonu biten tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi. EdinDzeko, bu sezonInter'de 51 maçta14 gol attı, 4 asist yaptı.