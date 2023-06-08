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Giriş Tarihi: 8.6.2023

İzmir’e hücum var!

Samet YÜKSEL
İzmir’e hücum var!

Avrupalı scoutlar, Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak kupa finalinde Fenerbahçe’nin 3 yıldızı Arda, Ferdi ve Szalai’yi canlı izleyecek

Sezonun finalini Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı maçla yapacak olan Fenerbahçe'de herkes bu kritik karşılaşmaya kilitlendi. İzmir'deki mücadeleye sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra Avrupa kulüplerinin scoutları da akın edecek. Kanarya'nın 3 yetenekli ismi Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi izleyecek olan temsilciler, 11 Haziran'da Gürsel Aksel Stadı'nda yerlerini alacak. Arda'yı Newcastle United, Ajax, Bayern Münih, Benfica; Ferdi'yi Napoli, Atletico Madrid ve Atalanta; Szalai'yi ise ise Everton, Wolfsburg, E.Frankfurt yetkililerinin canlı olarak takip edeceği öğrenildi.

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İzmir’e hücum var!
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