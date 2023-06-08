İzmir’e hücum var!

Sezonun finalini Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı maçla yapacak olan Fenerbahçe'de herkes bu kritik karşılaşmaya kilitlendi.Kanarya'nın 3 yetenekli ismi Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi izleyecek olan temsilciler, 11 Haziran'da Gürsel Aksel Stadı'nda yerlerini alacak.Newcastle United, Ajax, Bayern Münih, Benfica;Napoli, Atletico Madrid ve Atalanta;ise ise Everton, Wolfsburg, E.Frankfurt yetkililerinin canlı olarak takip edeceği öğrenildi.