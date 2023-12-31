Jesus’tan mesaj var

Fenerbahçe’nin eski hocası, Al Hilal ile Suudi Arabistan Ligi’nde ilk yarıyı yenilgisiz kapatırken, “Şampiyonluk için kararlıyız” dedi. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki ertelenen Süper Kupa finali içinse ‘Karara saygı duymamız gerekiyor’ yorumu yaptı
Suudi Arabistan'a kadar gidip, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini izleyemediğimiz yolculuğun dönüşünde, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda tanıdık bir isimle karşılaşmak güzeldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran, sarı-lacivertlilerin 9 yıllık kupa özlemini bitirdiği günün ertesinde ayrılığını açıklayan Jorge Jesus da teknik heyeti ve ailesiyle birlikte İstanbul uçağını bekleyenler arasındaydı. YoluTürkiye'den geçmiş Portekizlihocayla selamlaşmamak olmazdı. Yanına gidip, İzmir'de Başakşehir'i yendiği Türkiye Kupası finalinin ardından saha içinde günün anısına çektirdiğimiz fotoğrafı göstererek ilk merhabayı dedik. Hoca fotoğrafı görünce şaşırdı, gülümsedi ve "Güzel veunutulmaz bir finaldi' dedi.
"TEKNİK ADAMLAR VE FUTBOLCULAR SAHADA OLMAK İSTER"
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atan 69 yaşındaki teknik adama, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ancak ertelenen finalde yaşananları takip edip edemediğini sorduğumuzda eliyle göğsünü işaret edip, "Tişört nedeniyle olmuş,yaşananların hepsini gördüm" ifadelerini kullandı. "Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz ne?' sorumuza ise, "Karara saygı duymakgerekiyor. Teknik adamlarve futbolcular olarak hep sahadaolmak isteriz. Futbol oynandığızaman güzel. Tribünler, coşku...Ama bazen böyle kararlarda oluyor" yanıtını verdi.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Ertelenen Süper Kupa'yla aynı gün Al Hilal ile gittiği Al-Fayha deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve 19 maçlık yenilmezlik serisiyle (17G-2B) devreyi lider bitiren tecrübeli çalıştırıcı yorulduklarını ve 6 haftalık aranın çok iyi olacağını söyledi. Kadrosunda sakatlanarak sezonu kapatan Neymar'ın yanı sıra Bono, Malcom, Neves, Aleksandar Mitrovic, Koulibaly gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus, performanslarını şöyle değerlendirdi: "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."