Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Jesus’tan mesaj var
Giriş Tarihi: 31.12.2023

Jesus’tan mesaj var

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Jesus’tan mesaj var

Fenerbahçe’nin eski hocası, Al Hilal ile Suudi Arabistan Ligi’nde ilk yarıyı yenilgisiz kapatırken, “Şampiyonluk için kararlıyız” dedi. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki ertelenen Süper Kupa finali içinse ‘Karara saygı duymamız gerekiyor’ yorumu yaptı

Suudi Arabistan'a kadar gidip, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini izleyemediğimiz yolculuğun dönüşünde, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda tanıdık bir isimle karşılaşmak güzeldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran, sarı-lacivertlilerin 9 yıllık kupa özlemini bitirdiği günün ertesinde ayrılığını açıklayan Jorge Jesus da teknik heyeti ve ailesiyle birlikte İstanbul uçağını bekleyenler arasındaydı. Yolu Türkiye'den geçmiş Portekizli hocayla selamlaşmamak olmazdı. Yanına gidip, İzmir'de Başakşehir'i yendiği Türkiye Kupası finalinin ardından saha içinde günün anısına çektirdiğimiz fotoğrafı göstererek ilk merhabayı dedik. Hoca fotoğrafı görünce şaşırdı, gülümsedi ve "Güzel ve unutulmaz bir finaldi' dedi.



"TEKNİK ADAMLAR VE FUTBOLCULAR SAHADA OLMAK İSTER"
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atan 69 yaşındaki teknik adama, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ancak ertelenen finalde yaşananları takip edip edemediğini sorduğumuzda eliyle göğsünü işaret edip, "Tişört nedeniyle olmuş, yaşananların hepsini gördüm" ifadelerini kullandı. "Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz ne?' sorumuza ise, "Karara saygı duymak gerekiyor. Teknik adamlar ve futbolcular olarak hep sahada olmak isteriz. Futbol oynandığı zaman güzel. Tribünler, coşku... Ama bazen böyle kararlar da oluyor" yanıtını verdi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Ertelenen Süper Kupa'yla aynı gün Al Hilal ile gittiği Al-Fayha deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve 19 maçlık yenilmezlik serisiyle (17G-2B) devreyi lider bitiren tecrübeli çalıştırıcı yorulduklarını ve 6 haftalık aranın çok iyi olacağını söyledi. Kadrosunda sakatlanarak sezonu kapatan Neymar'ın yanı sıra Bono, Malcom, Neves, Aleksandar Mitrovic, Koulibaly gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus, performanslarını şöyle değerlendirdi: "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
Her yönüyle Riyad krizi
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
İhracat her zamankinden daha önemli olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Jesus’tan mesaj var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA