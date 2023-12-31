Jesus’tan mesaj var

Suudi Arabistan'a kadar gidip, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini izleyemediğimiz yolculuğun dönüşünde, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda tanıdık bir isimle karşılaşmak güzeldi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran, sarı-lacivertlilerin 9 yıllık kupa özlemini bitirdiği günün ertesinde ayrılığını açıklayan Jorge Jesus da teknik heyeti ve ailesiyle birlikte İstanbul uçağını bekleyenler arasındaydı.Yanına gidip, İzmir'de Başakşehir'i yendiği Türkiye Kupası finalinin ardından saha içinde günün anısına çektirdiğimiz fotoğrafı göstererek ilk merhabayı dedik. Hoca fotoğrafı görünce şaşırdı, gülümsedi vededi.Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atan 69 yaşındaki teknik adama, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ancak ertelenen finalde yaşananları takip edip edemediğini sorduğumuzda eliyle göğsünü işaret edip,ifadelerini kullandı. "Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz ne?' sorumuza ise,yanıtını verdi.Ertelenen Süper Kupa'yla aynı gün Al Hilal ile gittiği Al-Fayha deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve 19 maçlık yenilmezlik serisiyle (17G-2B) devreyi lider bitiren tecrübeli çalıştırıcı yorulduklarını ve 6 haftalık aranın çok iyi olacağını söyledi. Kadrosunda sakatlanarak sezonu kapatan Neymar'ın yanı sıra Bono, Malcom, Neves, Aleksandar Mitrovic, Koulibaly gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus, performanslarını şöyle değerlendirdi: "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."