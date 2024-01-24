Kenetlenirsek Mayıs’ta şampiyonuz

Berlin'de istediği süreleri alamayan ve Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci, önemli açıklamalarda bulundu. Samsunspor karşısında kaybettikleri 2 puan sonrası durumu pozitife çevirmeleri gerektiğini söyleyen 36 yaşındaki savunmacı,dedi. Tecrübeli oyuncu, EURO 2024'te yer almak istediğini de dile getirerek,diye konuştu., Başakşehir karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Crespo forma giyemeyecek.Bu arada sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Jayden Oosterwolde kart sınırında bulunuyor.