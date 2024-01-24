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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Kenetlenirsek Mayıs’ta şampiyonuz

Kenetlenirsek Mayıs’ta şampiyonuz
UNION Berlin'de istediği süreleri alamayan ve Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci, önemli açıklamalarda bulundu. Samsunspor karşısında kaybettikleri 2 puan sonrası durumu pozitife çevirmeleri gerektiğini söyleyen 36 yaşındaki savunmacı, "Hedefe ulaşmak için beraber kalmamız gerekiyor. 1+1 her zaman 2 etmez, bazen daha fazlasını kazanabilirsiniz. Hem ligi hem tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz. Yeter ki birlik olalım. Kenetlenirsek Mayıs'ta şampiyon oluruz" dedi. Tecrübeli oyuncu, EURO 2024'te yer almak istediğini de dile getirerek, "Milli takımın bir parçası olarak orada bulunmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

7 EKSİK 1 SINIRDA
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Crespo forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Rodrigo Becao da yok. Bu arada sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Jayden Oosterwolde kart sınırında bulunuyor.

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Kenetlenirsek Mayıs’ta şampiyonuz
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