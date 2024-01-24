Kenetlenirsek Mayıs’ta şampiyonuz

UNION Berlin'de istediği süreleri alamayan ve Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci, önemli açıklamalarda bulundu. Samsunspor karşısında kaybettikleri 2 puan sonrası durumu pozitife çevirmeleri gerektiğini söyleyen 36 yaşındaki savunmacı, "Hedefeulaşmak için beraber kalmamız gerekiyor. 1+1 her zaman 2 etmez,bazen daha fazlasını kazanabilirsiniz. Hem ligi hem tüm kulvarlardakikupaları kazanabiliriz. Yeterki birlik olalım. KenetlenirsekMayıs'ta şampiyon oluruz" dedi. Tecrübeli oyuncu, EURO 2024'te yer almak istediğini de dile getirerek, "Milli takımın bir parçası olarakorada bulunmak istiyorum.Bunun için de elimden geleniyapacağım" diye konuştu.
7 EKSİK1 SINIRDA Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Crespo forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatanancak henüz hazırolmayan Rodrigo Becaoda yok. Bu arada sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Jayden Oosterwolde kart sınırında bulunuyor.