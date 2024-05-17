Mourinho’ya ikna turu

Derbiyi kazanıp şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen F.Bahçe'de başkanlık yarışındaki iki aday da teknik direktör değişimine gideceklerini açıkladı. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Jose Mourinho ile temas kurarken Yıldırım son yaptığı toplantıda,diyerek net mesaj verdi. Ali Koç ise Yıldırım'a yanıt vermezken sportif direktörü Mario Branco'yu Portekizli teknik adamın yanına gönderdi.Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler alan Portekizli çalıştırıcı, rotasını Arabistan'a kırmayacak..BAHÇE başkan kim olursa olsun gelecek sezon için Mourinho isminde yoğunlaşırken alternatif isimler de ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco'nun Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Branco'nun, 58 yaşındaki çalıştırıcının temsilcilerine şartlarını sorduğu bildirildi.bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık rüzgârları da esmeye başladı.