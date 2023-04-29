Son gülen iyi Güler

Fenerbahçe'de sezon başında yeteri kadar süre bulamayan ve performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'u ikna ettikten sonra ilk 11'de kendini kabul ettiren Arda Güler, Avrupa'yı sallıyor. Yetenekleriyle adından söz ettiren ve dış basında manşetleri süsleyen 18 yaşındaki on numara içinGeçtiğimiz günlerde Türkiye'de olan ve birçok maçı tribünde izleyen Hollanda kulübünün danışmanı Huntelaar, Arda içinraporu verdi. Bunun üzerine Ajax, sarı-lacivertlilere ilgi mektubu gönderdi. Genç futbolcuyu isteyenler arasında bir de Fransız devi var.İtalyan basınından Tuttomercato, Paris Saint-Germain'in F.Bahçe ile görüşmelere başladığını yazdı.Ayrıca Arda'nın adı Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Newcastle United ile de geçiyor.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivas maçında orta alanda yine rotasyona gitmeyi planlıyor. Mert Hakan'ı kulübeye çekmesi beklenen Portekizli hocanın, Arao ve İsmail ikilisini sahaya süreceği öğrenildi.İstanbulspor maçında ilk 11'de başlattığı Emre Mor'u cezası nedeniyle kullanamayacak olan Jesus; Rossi ile İrfan Can arasından seçim yapacak. Ancak Arda'yı sağ çizgiye yakın kullanan tecrübeli teknik adam, Rossi'nin solda daha başarılı olduğunu düşünüyor.G.SARAY'INKaragümrük'le berabere kaldığı haftada İstanbulspor'la yenişemeyen Fenerbahçe, puan farkını azaltma fırsatını değerlendirememişti. Sarı-lacivertliler, bu akşam hayati önem taşıyan maçta Sivasspor'a konuk olacak. Ligin boyunun iyice kısaldığı bu dönemde F.Bahçe'nin, iddiasını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Kanarya, 90 dakikanın ardından yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisinden çıkacak sonucu beklemeye başlayacak.