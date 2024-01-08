Szymanski satılık değil

Fenerbahçe, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sebastian Szymanski'yi kadrosunda tutmakta kararlı. Konuyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski şunları söyledi: "Sebastian'ın transferinden bahsetmenin bir anlamı yok.Kulüp 10 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak istiyor. Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar.""Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor, çok iyi bir yerde. Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz.Türk kulübünün onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor. Oyuncum şu an için sadece Fenerbahçe'ye odaklı ve mümkün olduğunca fazla kazanmak istiyor."Cengiz Ünder'in attığı 4. golün asistini yapan Szymanski, 3 şut denemesinde bulunurken 1'inde çerçeveye tutturdu. Polonyalı yıldız, 59 kez topla buluştu ve yüzde 80 pas isabeti ile oynadı.AvrupA Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda yer alabilmek adına daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediğini Fenerbahçe yönetimine ileten Umut Nayir, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 30 yaşındaki forvetle Başakşehir'in de ilgilendiği ve sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği belirtildi.gelen bilgiler arasında.