Szymanski satılık değil

“Sebastian’ın transferinden bahsetmenin anlamı yok. Kulübü F.Bahçe onu satma niyetinde değil. Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz.”
Fenerbahçe, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sebastian Szymanski'yi kadrosunda tutmakta kararlı. Konuyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski şunları söyledi: "Sebastian'ın transferinden bahsetmenin bir anlamı yok. Sözleşmesindeserbest kalmamaddesi de bulunmuyorve Fenerbahçe onu satmaniyetinde değil. Kulüp 10 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak istiyor. Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar."
DEVASA TEKLİF OLURSA DÜŞÜNÜRLER
"Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor, çok iyi bir yerde. Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz. Fenerbahçe'ninsportif direktörüMario Branco ile görüştümve kışın hiçbir şekildetransfer olamayacağınısöyledi. Türk kulübünün onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor. Oyuncum şu an için sadece Fenerbahçe'ye odaklı ve mümkün olduğunca fazla kazanmak istiyor."
CENGİZ'E ASİST YAPTI
Cengiz Ünder'in attığı 4. golün asistini yapan Szymanski, 3 şut denemesinde bulunurken 1'inde çerçeveye tutturdu. Polonyalı yıldız, 59 kez topla buluştu ve yüzde 80 pas isabeti ile oynadı.
BAŞAKŞEHİRUMUT'U İSTEDİ
AvrupA Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda yer alabilmek adına daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediğini Fenerbahçe yönetimine ileten Umut Nayir, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 30 yaşındaki forvetle Başakşehir'in de ilgilendiği ve sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği belirtildi. Turuncu-lacivertlilerinFenerbahçe'ye satın alma opsiyonlukiralama teklifi yaptığı gelen bilgiler arasında.