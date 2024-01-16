Üç kulüp başkanı toplantıya katılmadı

Kulüpler Birliği dün vakfın İstanbul Maslak'daki ofisinde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi yayın ihalesi, yeni alınan yabancıkararı, hakemler ve Spor Toto gelirleri oldu. Toplantıya GalatasarayBaşkanı Dursun Özbek, BeşiktaşBaşkanı Hasan Arat ve TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan katılmadı. Sadece Kulüpler Birliği başkanı sıfatıyla Ali Koç'un ve diğer kulüp başkanlarının olması dikkat çekti. Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sebebiyle futboldan men edilen ve başkanlıktan istifa eden Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca da toplantıya katılan isimler arasındaydı. Koca'nın vedalaşmak için toplantıya katıldığı belirtildi. Ali Koç, toplantıdan erken ayrılan Faruk Koca'ya kapıya kadar eşlik etti. 2 saat süren toplantınınardından herhangi bir açıklamayapılmadı.