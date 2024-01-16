Üç kulüp başkanı toplantıya katılmadı

Kulüpler Birliği dün vakfın İstanbul Maslak'daki ofisinde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesioldu. Toplantıyakatılmadı. Sadece Kulüpler Birliği başkanı sıfatıyla Ali Koç'un ve diğer kulüp başkanlarının olması dikkat çekti. Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sebebiyle futboldan men edilen ve başkanlıktan istifa eden Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca da toplantıya katılan isimler arasındaydı. Koca'nın vedalaşmak için toplantıya katıldığı belirtildi. Ali Koç, toplantıdan erken ayrılan Faruk Koca'ya kapıya kadar eşlik etti.