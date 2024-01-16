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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Üç kulüp başkanı toplantıya katılmadı

BERKAY TURAN
Üç kulüp başkanı toplantıya katılmadı
Kulüpler Birliği dün vakfın İstanbul Maslak'daki ofisinde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi yayın ihalesi, yeni alınan yabancı kararı, hakemler ve Spor Toto gelirleri oldu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katılmadı. Sadece Kulüpler Birliği başkanı sıfatıyla Ali Koç'un ve diğer kulüp başkanlarının olması dikkat çekti. Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sebebiyle futboldan men edilen ve başkanlıktan istifa eden Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca da toplantıya katılan isimler arasındaydı. Koca'nın vedalaşmak için toplantıya katıldığı belirtildi. Ali Koç, toplantıdan erken ayrılan Faruk Koca'ya kapıya kadar eşlik etti. 2 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Üç kulüp başkanı toplantıya katılmadı
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