Karabükspor’da Ziya Ünsal dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da, daha önce 3 kez ertelenen olağanüstü genel kurulun dördüncüsünde iş adamı ve eski kulüp yöneticilerinden Ziya Ünsal başkanlığa seçildi. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda tek listeyle yapılan seçime, 5 bin 400 üyeden 94'ü katıldı. 4 oyun geçersiz olduğu kongrede 90 oy alan Ziya Ünsal, kulübün yeni başkanı oldu.



190 MİLYON BORÇ AÇIKLANDI

Kongrede divan teşekkülünün oluşmasının ardından kulüp faaliyet ve mali raporları okundu. Kulübün Genel Direktörü Hakan Ayvaz, bilgi kirliliğinin çok olduğunu kaydederek, "Mali bilançolarımız bağımsız denetimden geçiyor ve bunlar FIFA, UEFA ve TFF'ye gönderilerek denetleniyor. Borcumuz 190 milyon 893 bin lira . Şuan ki borç güncel olarak 10. ay itibari baz alınarak yapıldı ve daha yıl bitmedi. Sezon devam ediyor ve giderlerde son hız devam ediyor. Kulüp 41 milyon 200 bin lira zarar etmiş durumda. Bunun muhtemelen 50 milyonun üzerinde kapanacağını tahmine etmek zor değil. Şuan kulübün gecikmiş ve hemen ödenmesi gereken 46 milyon borcu var" diye konuştu.

Divan Başkanı Taner Canyurt tarafından ibraya sunulan idari faaliyet ve mali bilanço kongreye katılan üyeler tarafından ibra edilmeyerek aklanmadı. Oy kullanımı sonrası tek liste ile gidilen kongrede başkan seçilen Ünsal, 40 günlük bir süreç içinde yaşanan sıkıntıların son bulduğunu söyledi.



ZİYA ÜNSAL: "YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve tekrar ayağa kalkması adına yeni, bir sürecin başladığını anlatan Ziya Ünsal, "Herkesin içinin acıdığını biliyorum. Zor günler geride kaldı. Bu sürece katkı veren başta valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes çok gayret gösterdi. Bu bir görevlendirme de diyebiliriz, bir şehrin kucaklanması da. Artık yeni baştan Karabükspor'un tekrar ayağa kalkacaktır. Geçmişte görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde çok büyük bir yolumuz var. Sürecin zorluğunu biliyoruz" dedi.



"BU SÜRECİN SONUNDA SELAMETE ERECEĞİZ"

Ünsal, bu şehrin ileri gelenleri, sanayicileri, iş adamaları ve özellikle Kardemir'in, kulübe sahip çıkacaklarını bilerek bu yola çıktığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Altında bulunduğumuz yük hakikaten yatsınacak bir yük değil. Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ne de bütün Karabük'ün bu yükü sırtlanacak hali yok. Katkı verecek kesimlerin ve Karabük'ün katkıları ile bu yükü hafifleteceğiz. Bu yükün farkındayız. Kime karşı hesap vereceğimizi çok iyi biliyoruz ve bunun bilinci içindeyiz. Önümüzdeki tablo inşallah iyi olacak. Bunu biliyorum, umuyorum ve bunun için bu göreve geldik. Kardemir Karabükspor için hep birlikte olmaya ve statlara davet ediyorum. Önerilerinizi, dilek ve temennilerinizi her zaman bekliyorum. İnşallah Kardemir Karabükspor özlenen yerde kendisini muhafaza edecek. Olumsuz tablonun içinden çıkmak için bir süreç var ve bu sürecin sonunda selamete ereceğiz."

Ziya Ünsal'ın başkanlığında yönetim kurulu listesi ise şu şekilde oluştu:

'Hakan Yılmaz, Ahmet Soykök, Gökalp Büyükbektaş, Ahmet Gölbek, Ulvi Üngören, Bülent Toraman, Doğukan Baylan, Yaşar Biçer, Ünal Özdemir, Burak Toker, Ali Tekin ve İsmail Çelen'