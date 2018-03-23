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lı Brezilya'dan rahat galibiyet

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan ve Beşiktaş oyuncusu 'nın forma giydiği maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 21:55
Taliscalı Brezilya'dan rahat galibiyet

Beşiktaş oyuncusu 'nın forma giydiği maçta Brezilya, Rusya'yla karşı karşıya geldi. Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.

'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.

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Taliscalı Brezilya'dan rahat galibiyet
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