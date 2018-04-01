Kralların gecesi

'FENERBAHÇE KADAR ZOR'

Milli ara sonrası Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. "Fenerbahçe derbisi kadar zor bir mücadele bizi bekliyor'' diyerek takıma uyarısını yapan Terim'in, "Sivas ve Kasımpaşa maçlarında kredimizi bitirdik. Evimizde, taraftarımızın önünde galibiyetten başka sonuç düşünemeyiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu arada cezalı Fernando'nun yerine orta sahada Selçuk'un yerine Donk görev alacak.

DİKKAT ÇEKENLER

İki takım arasındaki son 7 lig maçın 5'inde Trabzonspor, 2'sinde ise G.Saray 3 puana ulaştı.

Trabzon'daki maçta cezalı olan Belhanda bordo- mavili takıma karşı ilk kez oynayacak.

Belhanda dışında Serdar Aziz ve Nagatomo da sarı-kırmızılı formayla ilk Trabzonspor maçını oynayacak.

Ligde iki sezondur derbi galibiyeti olmayan Galatasaray bu olumsuz seriyi bitirmeye çalışacak.

Galatasaray'da karşılaşma öncesi Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ASLANTEPE KAPALI GİŞE

Kritik Galatasaray-Trabzon maçı için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, Türk Telekom Stadı'nda 50 bin taraftarı bekliyor. Bu sezon ligde 39 bin ortalamaya ev sahipliği yapan Aslantepe 50 bin taraftarı sadece Fenerbahçe derbisinde görmüş ve kapalı gişeye oynamıştı. Galatasaray bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

ONAZİ YERİNE HUBOCAN

Ligde üst üste iki galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendiren Trabzonspor, G.Saray engelini de kayıpsız geçmek istiyor. Milli takım kampından sakat dönen Okay'ın da ilk 11'de başlayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftaki karşılaşmadan sadece bir ismi değiştirecek. Kart cezalısı Onazi'nin yerine Okay orta sahaya kayacak, stoperde ise Hubocan oynayacak.

COŞKUYLA KARŞILADILAR

Bordo -Mavili taraftarlar, İstanbul'a gelen Trabzonspor'u büyük bir coşkuyla karşıladı. Havaalanına gelen taraftarların futbolculara yoğun bir ilgi gösterdiği gözlendi.

AĞAOĞLU TRABZON'DA

Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu listesini şekillendirmek için Trabzon'a geldi. Ömer Sağıroğlu ve Ömer Eyüboğlu'nu yönetime almayı planlayan Ağaoğlu'nun burada listenin önemli bir bölümünü oluşturması bekleniyor.

SON DÖRT MAÇTA İKİ GOL

G.saray karşısında gol arayacak olan Burak Yılmaz, eski takımına rakip olduğu 11 mücadelede 3 gol atmayı başardı. Bu sezon 20 golü olan deneyimli forvet, Galatasaray'a attığı gollerin 2'sini son dört maçta kaydetti.

GOMİS SİFTAH PEŞİNDE

Süper Lig'de 25 gol atan Fransız, Trabzonspor karşısında gol atması durumunda takımı adına ilk derbi golünü ağlara göndermiş olacak. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 farklı takıma karşı skor üretmeyi başardı.