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: İlk turda elenmeyi hak etmemiştik

D Grubu'nda , 'yı büyük bir heyecana sahne olan maçta 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Arjantin'in yıldız oyuncusu , maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 00:55
Lionel Messi: İlk turda elenmeyi hak etmemiştik

D Grubu maçında 'yı 2-1 mağlup etti ve 4 puanla son 16 turuna yükseldi. Arjantin'de, ilk golü atan yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın kendileri için zorlu geçtiğini belirten Messi, "Turu geçmek bizim için inanılmazdı. Bizden çok şey aldı götürdü ama ilk turda elenmeyi hak etmemiştik. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz. Kazanacağımızı biliyorduk ancak bu kadar zor olmasını beklemiyorduk." dedi.

Messi taraftarlara da teşekkür etti ve "Tüm taraftarlarımıza buraya gelip stadyumu doldurdukları ve yaptıkları tüm fedakarlık için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Arjantin'de bizimle birlikte acı çeken insanlara da teşekkür ediyorum. İnandılar ve milli takım hakkındaki düşüncelerin her şeyden daha önemli olduğunu ispatladılar." ifadelerini kullandı.

Arjantin ile 'nın karşı karşıya geleceği son 16 turu karşılaşması 30 Haziran Cumartesi 17.00'da oynanacak.

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Lionel Messi: İlk turda elenmeyi hak etmemiştik
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