Lionel Messi: İlk turda elenmeyi hak etmemiştik

Arjantin 2018 Dünya Kupası D Grubu maçında Nijerya'yı 2-1 mağlup etti ve 4 puanla son 16 turuna yükseldi. Arjantin'de, ilk golü atan yıldız oyuncu Lionel Messi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın kendileri için zorlu geçtiğini belirten Messi, "Turu geçmek bizim için inanılmazdı. Bizden çok şey aldı götürdü ama ilk turda elenmeyi hak etmemiştik. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz. Kazanacağımızı biliyorduk ancak bu kadar zor olmasını beklemiyorduk." dedi.

Messi taraftarlara da teşekkür etti ve "Tüm taraftarlarımıza buraya gelip stadyumu doldurdukları ve yaptıkları tüm fedakarlık için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Arjantin'de bizimle birlikte acı çeken insanlara da teşekkür ediyorum. İnandılar ve milli takım hakkındaki düşüncelerin her şeyden daha önemli olduğunu ispatladılar." ifadelerini kullandı.

Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği son 16 turu karşılaşması 30 Haziran Cumartesi 17.00'da oynanacak.