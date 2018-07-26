Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den transfer açılımı: Fenerbahçe ya da Beşiktaş’a gidebilir!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim
, Sakarya
maçından sonra transfer
gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim'in satır başları şöyle:
Galatasaray
taraftarları ümitsizliğe kapılmasın. UEFA
ceza vermiş olabilir. Yakın zamanda bazı haberlerimiz olabilir.
Şampiyon
bir takımız, teklif gelmesi normal ama resmi bir teklif yok.
İnanıyorum
ki Şampiyonlar Ligi'ne kadar her şeyimizi daha üste çekeceğiz.
Benim
sıkıntı çektiğim bir konu var. Gereksiz sayıda oyuncu tutuyoruz.
Bizde başarılı olmayan bir oyuncu, her takıma gidebilmeli. Galatasaray, Fenerbahçe
, Beşiktaş
... Milan Inter
'den alır, Inter de Milan'dan alır. Dünyada bunun örnekleri var.
Tutmamıştır
aşı, normal bir şey. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok büyük bir sorun halletmiş olacağız. çıkan futbolcular vardır.
Gençlerden
bizimle devam edecek oyuncularımız var.