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’den açılımı: ya da ’a gidebilir!

“Bizde başarılı olmayan oyuncu, her takıma gidebilmeli. G.Saray, F.Bahçe, ... ’den alır, Inter de Milan’dan alır. Bunu çözersek çok büyük bir sorunu halletmiş oluruz”

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den transfer açılımı: Fenerbahçe ya da Beşiktaş’a gidebilir!
, maçından sonra gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim'in satır başları şöyle:
Galatasaray taraftarları ümitsizliğe kapılmasın. ceza vermiş olabilir. Yakın zamanda bazı haberlerimiz olabilir.
Şampiyon bir takımız, teklif gelmesi normal ama resmi bir teklif yok.
İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne kadar her şeyimizi daha üste çekeceğiz.
Benim sıkıntı çektiğim bir konu var. Gereksiz sayıda oyuncu tutuyoruz. Bizde başarılı olmayan bir oyuncu, her takıma gidebilmeli. Galatasaray, , ... 'den alır, Inter de Milan'dan alır. Dünyada bunun örnekleri var.
Tutmamıştır aşı, normal bir şey. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok büyük bir sorun halletmiş olacağız. çıkan futbolcular vardır.
Gençlerden bizimle devam edecek oyuncularımız var.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den transfer açılımı: Fenerbahçe ya da Beşiktaş’a gidebilir!
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