Aziz Yıldırım: Hayır! Borç 429 milyon Euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de kulüp borcunu 621 milyon Euro olarak açıklamasından sonra gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti… Dün beklenen açıklama geldi. Yıldırım, "Mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur" sözleriyle başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ'NÜN ADINI BİLE ANMADI

Sayın Ali Koç, programında, kulübümüzün '3 Temmuz Kumpası' nedeniyle 2012-2018 arasında mali açıdan büyük darbe yediğini ifade etti. Sonrasında "kötü yönetimler" ve "yanlışta ısrar" şeklinde dillendirdiği başka bir mecraya girdi. 20 yıllık yönetimde doğrular gibi yanlışlar da olmuştur. Mali yapılarda, negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana sebebi 3 Temmuz Kumpası ve FETÖ'dür. Bunu görmezden gelmek, F.Bahçe Spor Kulübü'ne zarar vermektedir. Bu nedenle FETÖ isminin dahi geçmediği açıklamalar bu yönü ile son derece zayıftır.

KENDİSİ DE YÖNETİMDEYDİ

Sayın Koç, kumpas öncesinde kulübün sahip olduğu hisselerden %15'inin satılarak mevcut borçlarımızın tamamının ödenmesi ve kasamıza da para kalmasına yönelik çalışmamızın olduğunu unutmuş. Ki o süreçte Sayın Koç'un da yönetimde olduğunu hatırlatırım... 2017 yılı Mali Genel Kurulu'nda sunulan mali tablolar, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsamakta. Hiç kimse mali işlem ve kayıtlarımızın yüksek standartları ve doğruluğu hususunda en küçük bir şüphe duymasın. FETÖ'nün en kuvvetli olduğu dönemde FETÖ tarafından yapılan incelemelerde dahi mali işlem ve kayıtlarımızda tek bir yanlışlık bulunamamıştı.

429 MİLYON EURO DA FAZLA

Kulübümüzün 31.12.2017 itibariyle gerçek borcu 429 milyon Euro'dur. (Yaklaşı 2.5 milyar TL). Buna rağmen yine de çoktur... Borcumuzun büyümesinde döviz kurlarının hızla yükselmiş olduğunu da görmemiz gereklidir. Yine programda sporculara gecikmiş ödemeler olduğundan bahsedildi. Sözleşmelerde ortalama iki aylık muacceliyet (Muacceliyet: borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesi) şartı bulunmakta. Bu uygulama tüm futbol sektöründe yapılagelmektedir.

BORÇLARA KEFİL OLDUK!

Yeni yönetimimiz tarafından ödenmiş, sporcu ücretlerinin güncel borç olarak mevcut borca ilave edilmesi yanlış olmuştur. Güncel borcumuzun 1.7 milyar TL olduğu açıklandı. Devamında ise finansal borçlar sebebi ile 1.4 milyar TL temlik, 1.4 milyar TL ipotek verilmiş olduğu, ayrıca Denizbank ve Vakıfbank lehine rehin tesis edilmiş olduğu ifade edildi. Sayın Koç açıklamadı ama ben açıklayayım bu teminatlara ilave olarak: Benim ve yönetici arkadaşlarımın 86.5 milyon dolar, 10 milyon Euro ve 272 milyon TL'lik kişisel kefaletlerimiz, finans kurumlarına ilave teminat olarak verilmiştir.

150+1 SÖZÜNÜ TUTACAKTIR

Kulübün nakit akışına ilişkin durum, Sayın Koç ve bu arkadaşlarımız tarafından yakinen bilinmekte olup, programda bize has yeni bir durum gibi bahsedilmesi şaşırtıcıdır. Genel Kurul'da 150 milyon Euro'luk bir kaynak girişini sağlayacağımın sözünü vermiştim. Açıklamalarından anlaşılmaktadır ki Sayın Koç, kulübe 50 milyon dolar hibe edecek, ilave olarak kısa vadeli banka kredisi olarak 50 milyon dolar yeni borç ve Factoring yolu ile 50 milyon dolar yeni borç temin ederek, toplam 150 milyon dolar kaynak yaratacak. Sayın Koç'un genel kurulda benim 150 milyon Euro karşılıksız hibe vaadim üzerine söylemiş olduğu 150+1 sözünü ilerleyen yıllarda yerine getireceğini düşünüyorum.

KİM YALANCI GÖRÜLDÜ

Abartılı rakamların kulübün itibarını zedeleyeceği endişesini taşımaktayım. Sayın Ali Koç ve arkadaşları büyük bir teveccüh ile seçildi. Artık sistematik olarak şahsımı karalamaya, itibarsızlaştırmaya bir son verilmesi gereklidir. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak beklentim, kulübü geçmiş başarılı günlerine kavuşturmalarıdır. Genel Kurul'da Sayın Sina Afra ile alakalı açıklamalarda bulunurken Sayın Koç, şahsımı yalancılıkla suçlamıştı. Sayın Afra'nın, Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kuruluna üye olarak hem de 3 Temmuz akşamı atanması, kimin yalancı olduğunu herkese gösterdi. Üniversite projemizin durdurulmuş olması tarihimizin inkarıdır. Beklentim bu hatalı karardan dönülmesi ve projemizin hayata geçirilmesidir.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Borca batık durumla karşı karşıyayız.

F.Bahçe'nin borcu 621 milyon Euro.

UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için A takım futbolcularımıza olan 15.5 milyon Euro borcumuzu 30 Haziran itibariyle ödedik.

50 milyon dolar kulübe hibe ettim.

Finansal kurumlara olan toplam borcumuz 1.77 milyar TL. Bu borcun yıllık finansman maliyeti, yani faizi 450 milyon TL.

Biz spor işindeyiz, yeterli kaynağımız yokken üniversite işini yapmamız anlamsız olurdu.