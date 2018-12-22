Teknik heyetin seçtiği isimler doğru olmalı!

BUGÜN NELER OLDU

Popülizm adına kulübümüzün geleceğini asla yok etmeyiz. Biz teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde kesinlikle 'Hayır' demeyiz. Bütün mesele seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki, bu da izafidir. Taraftarımız forvet eleştirisinde haklı olabilir. İyi niyetle çalıştık ama planlarımız tutmadı.Anadolu Ajansı'nın (AA) yılın fotoğrafları oylamasına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik heyetin transfer için uzun süredir sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi. Ara dönemde en iyi oyuncuları, en iyi maliyetle almaları gerektiğini belirten Cengiz şöyle devam etti: "Satmadan alamama durumu var.Biz Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde kesinlikle 'Hayır' demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki, bu da izafi.""Taraftarın, forvet transferine yönelik haklı eleştirileri var. Bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor.Yani, 'Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık' gibi bir şey demiyorum. Çok iyi niyetle çalıştık ama planlarımız tutmadı. Gomis'e 140 milyon liraya yakın bir ücret ödeyemezdik. Ödeyemeyeceğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı. Yaşamın gerçekleri var.Süper Lig'de sadece şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Başkan Mustafa Cengiz, "Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in gösterdiği doğrultuda, yabancı takımlarla oynama hedefimiz var" dedi. Cengiz, altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını da belirtti.Geçen hafta İngiltere'de Manchester City Kulübü yetkilileriyle yaptığı görüşme ile ilgili spekülasyonlara cevap veren Cengiz,ifadelerini kullandı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova maçının ardından, sarıkırmızılı taraftarlara seslenmiş, "Bize hem ocak ayında hem temmuzda müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar" diyerek transfer mesajı vermişti.Fatih Terim, geçen yıl Galatasaray'ın başına geçeceğini, "Nerede kalmıştık" sözleriyle duyurmuştu. Terim, söz konusu mesajın yıl dönümünde, yandaki fotoğrafı, "Bazen ne yapabilirim" ifadeleriyle paylaştı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, açıklamalarındaki şu iki cümle kafamı karıştırdı:Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde kesinlikle "Hayır" demeyiz. Bütün mesele, seçilenlerin doğru oyuncular olması ki; bu da izafi...Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani; "Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık" gibi bir şey demiyorum.Sayın Cengiz'i aradım, iki cümleyi sordum. Anlatmak istediklerini samimi olarak şöyle cevapladı:İhtiyaca göre oyuncular almak istiyoruz. Bu isimler marka da olabilir. Bazen marka isimler katkı sağlamayabilir. Vurgulamak istediğim; bize katkı vermeyen marka bir isim bir Anadolu takımında çok iyi işler yapabilir. Ya da bir Anadolu takımında yıldızı parlayan bir oyuncu bize gelince verimli olamayabilir. Transferde bu tür riskler var.Gomis gittikten sonra portföyümüzde bulunan 5 golcü isimle temasımız oldu. Kiminin eşi transferi engelledi. Kimi önerdiğimiz parayı beğenmedi.Kimini kulübü bırakmadı. Anlaştığımız bir futbolcuyu da oynadığı takımı son maçı kaybedince vazgeçip vermedi. Sonuçta bir hata varsa bu tamamen bana aittir.