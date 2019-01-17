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U16 Milli Takımı, Ege Kupası’nda finale yükseldi

20. ’nda mücadele eden U16 Milli Futbol A Takımı, ’yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, finalde ile oynayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 17:00
U16 Milli Takımı, Ege Kupası’nda finale yükseldi

Bu yıl 20. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası A grubunda mücadele eden U16 Milli A Takımı, karşı karşıya geldiği İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadelede milli takımın gollerini 30 ve 45. dakikada Ömer Faruk Beyaz atarken, İngiltere'nin tek golünü ise 3. dakikada Liam Delap kaydetti.

Alınan bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvada finale yükselerek, İspanya'nın rakibi oldu.

Türkiye A Takımı, İspanya ile 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda karşı karşıya gelecek.

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U16 Milli Takımı, Ege Kupası’nda finale yükseldi
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