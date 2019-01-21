Spor Toto 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

....................................................................................Hatayspor, sahasında lider Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Konuk ekip 17'de Nadir ile öne geçmesine rağmen Hatayspor; Mesut (30), Hamza (71) ve Mirkan'ın (90+4) golleri ile maçı 3-1 kazandı................................................................................................................Kupada Fenerbahçe'yi yenen Ümraniyespor, ligde sahasında Altay'a 3-2 yenildi. Ümraniyespor, 10 kişi kaldığı maçta 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2'yi bulsa da uzatmada yediği golle kaybetti........................................................................Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Eskişehirspor ile Giresunspor puanları paylaştı: 0-0. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 17'le yükseltirken Giresunspor da 20 oldu...........................................................................................Son iki haftadır galibiyete hasret kalan Altınordu, evinde konuk ettiği Balıkesir'i son dakikalarda bulduğu golle yendi. İzmir ekibini 3 puana taşıyan golü 88'de Okan kaydetti.Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok: 2-1, Sivas Bld-Pendikspor: 1-2, Zonguldak Kömür- Manisa BŞB: 0-0, Kırklareli-Etimesgut Bld: 1-3, Tokat-Darıca Gençlerbirliği: 4-0, Tuzlaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1 Beyaz Grup: Gümüşhanespor-Bayrampaşa: 0-1, Amed SF-Yılport Samsunspor: 3-2, Manisaspor-Sarıyer: 0-4, UTAŞ Uşak-Hacettepe: 2-2, Sancaktepe Bld-Kastamonuspor 1966: 0-1, İnegölspor-Niğde Anadolu: 2-1Karbel Karaköprü Bld-Batman Bld: 2-2, Artvin Hopa- Körfez: 2-1, Ergene Velimeşe-Erbaa: 1-3, Gebze-Şile Yıldız: 3-1, Nevşehir Bld-Yomraspor: 1-1, Tire 1922-Büyükçekmece Tepecik: 1-0, Kozan Bld-Erzin Bld: 0-0Osmaniye-Pazar: 0-0, Of-Düzce: 0-2, Kızılcabölük- Bergama Bld: 1-1, Karşıyaka-Van BŞB: 0-0, Alibeyköy- Sultanbeyli Bld: 4-0, Esenler Erok-Adıyaman 1954: 1-0, Kemerspor 2003-Elaziz Belediye: 1-1, Kırşehir Bld-Yeni Orduspor: 1-0Anagold 24 Erzincan-Buca: 2-0, Payas-Cizre: 2-3, Fatsa Bld-Kocaeli: 0-0, Muğla-Yeni Çorum: 2-0, Gölcük- Diyarbekirspor: 2-0, Ankara Adliye-Karacabey Bld: 1-1