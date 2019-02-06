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çeyrek final ilk maçında , 'yi konuk ediyor. Karşılaşma a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 18:52
CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi konuk ediyor. 18.30'da başlayan ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapıyor. Müsabak a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

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İLK 11'LER

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Murat Akça, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Ahmed, Barış, Eren, Bifouma, Adem

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Poko, Halil, Castro, Gouffran, Deniz Kadah.

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