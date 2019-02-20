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'ye 'den kardeş kulüp geldi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), takımlarından 'yi satın aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 12:19
Manchester City'ye Çin'den kardeş kulüp geldi!

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile Çin 3. Ligi'nde mücadele eden Sichuan Jiuniu takımının satın alındığı kaydedildi.

Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor.

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve İspanya'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.

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Manchester City'ye Çin'den kardeş kulüp geldi!
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