Zoru başar Aslanım

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sahaya çıkacak olan Galatasaray, evinde yenildiği rakibi karşısında çıkış bileti için yetecek skoru almanın peşinde. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçta 2-1 mağlup olan Aslan, işini zora soksa da umudunu kaybetmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in saat farkı nedeniyle 2 gün önce Portekiz'e götürdüğü sarı-kırmızılı futbolcular, kazanmak zorunda. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.Galatasaray, 2 farklı galibiyetlerin yanı sıra 2-1'in üstündeki 3-2, 4-3 gibi tek farklı galibiyetlerde de tur biletini cebine koyacak. Beraberlik, Portekiz ekibine yarıyor. Sarı-kırmızılıların, 2-1 kazanması durumunda ise mücadele uzatmaya gidecek.Ovidiu Hategan (Romanya)beIN SPORTS 223:00Estadio da Luz13 derece / Bulutlu