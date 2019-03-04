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Son dakika: Erzurumspor'da ile yollar ayrıldı

ekiplerinden 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 17:11
Son dakika: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı duyuruldu. BB Erzurumspor'un açıklaması şu şekilde: "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Mehmet Özdilek, BB Erzurumspor kariyerine ligin 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlamış ve bu süreçte ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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Son dakika: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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