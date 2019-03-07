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'ın acı kaybı

Türk hakem 'ın kayınpederi , hayatını kaybetti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 13:42
Cüneyt Çakır'ın acı kaybı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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Cüneyt Çakır'ın acı kaybı
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