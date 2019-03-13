Şenol Güneş’e inanıyorum

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına getirilmesine sevindiğini söyledi. Prekazi, "İlk döneminde Türkiye Dünya Kupası'nda 3. oldu. Şenol Güneş'in kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum.
Türk futboluna Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda olmak yakışır. İnşallah, Şenol Güneş çok güzel şeyler yapacak. Onu çok iyi tanıyorum. Türk futbolunu ilerilere taşıyacaktır" dedi. Prekazi, F.Bahçe için de "Comolli diye bir sportif direktörleri var, çok kötü futbolcular aldı"
ifadelerini kullandı.