Şenol Güneş’e inanıyorum

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına getirilmesine sevindiğini söyledi. Prekazi, "İlk döneminde Türkiye Dünya Kupası'nda 3. oldu. ŞenolTürk futboluna Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda olmak yakışır. İnşallah, Şenol Güneş çok güzel şeyler yapacak. Onu çok iyi tanıyorum. Türk futbolunu ilerilere taşıyacaktır" dedi. Prekazi, F.Bahçe için deifadelerini kullandı.