Yusuf yazıcı’nın 100. maç heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Ligde son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, altyapısından yetiştiği bordo-mavili takımda Çaykur Rizespor müsabakasıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda A takıma yükselerek forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta görev alarak 2 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda ligde 18 maçta 4, kupada 4 müsabakada 2 olmak üzere 22 maçta 6 gol atan genç futbolcu, 2017-2018 sezonunda 2'si kupa olmak üzere 35 maçta 10 gol ile en iyi dönemini yaşadı. Başarılı futbolcu, bu sezon ise ligde 29 maç, kupada da 4 maç olmak üzere 33 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı15 puanımızı çaldılarTRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hakem hatalarının ligin gidişatını direk etkilediğini vurguladı. Doğan, özellikle VAR kararlarının lige damga vurduğunu belirterek, "Bu VAR, Trabzonspor'a gelince 'nedense' yok oluyor. Bir camianın emeklerini, 15 puanını bu sezon 'utanmadan-sıkılmadan' çaldınız! Sezonun özeti budur ama yarınlar bizimdir!" diye konuştu.