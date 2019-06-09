Türkiye Fransa maç özeti izle! Fransızlar perişan oldu (Maçın gollerini izle)

Türkiye Fransa maç özeti burada! Hasan Ali Kaldırım maç boyunca PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye adım attırmayarak büyük takdir topladı ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Aynı şekilde Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz de Paul Pogba'ya hiç top aldırmadı, oldukça başarılı bir performans gösterdi. Burak Yılmaz, Mahmut, İrfan Can, Zeki, Merih, Kaan, Cengiz... Tüm futbolcularımız muhteşem bir performansla Fransa'yı Konya'dan eli boş gönderdi! Türkiye Fransa golleri izle...

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Lucescu'nun yerine göreve gelen ve göreve geldikten sonra tüm maçlarını kazanan Şenol Güneş, Fransa maçından sonra şu ifadeleri kullandı.

"Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa'nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda'dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız."