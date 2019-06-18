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'de yaz dönemi ne zaman bitecek? İşte merak edilen o tarih...

'de 2018 - 2019 sezonunun sona ermesinin ardından 2019 - 2020 sezonu için Süper Lig kulüpleri yoğun yaz transferi maratonuna girmeye hazırlanıyor. Birbirinden yıldız futbolcuların kulüplerle adlarının geçmesi taraftarları heyecanlandırırken yaz döneminin ne zaman sona ereceği de bir diğer merak konusu olmaya devam ediyor. Peki yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 09:53
Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte merak edilen o tarih...

Süper Lig'de zorlu geçen 2018 - 2019 sezonunun heyecanının bitmesinin ardından şimdi de 2019 - 2020 sezonu yaz transfer dönemi heyecanı başladı. Avrupa'nın birbirinden büyük futbol kulüplerindeki yıldız isimlerin Süper Lig ekiplerine geleceği söylentileri futbolseverlerdeki heyecanı had safhaya çıkarırken aynı zamanda yaz transfer döneminin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de merak ettirmeye başladı. 2019 - 2020 sezonu Spor Toto Süper Lig yaz transfer dönemine ilişkin tüm detayları sabah.com.tr'den takip ederek en doğru ve güncel bilgileri elde edebilirsiniz. İşte tüm bilgiler...

2019 - 2020 SÜPER LİG YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

İşte detaylar;

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Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte merak edilen o tarih...
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