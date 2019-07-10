Karahan Yasir Subaşı kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Yasir Subaşı hangi mevkide oynuyor?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sol bek Yasir Subaşı'nın yeniden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra da Fenerbahçe transferi ve detaylarını duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin akabinde, genç oyuncu sarı lacivertli taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden genç isim hakkıda bilgi edinmek isteyen bireyler, 'Karahan Yasir subaşı kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?' sorusuna cevap arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, 1996 doğumlu futbolcunun yaşamı ve kariyerinden öne çıkan detayları bulabilirsiniz.

YASİR SUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu Tuzlaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Vitor Pereira'nın Tuzlaspor karşısında forma verdiği Karahan Yasir Subaşı, 1996 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen genç oyuncu Yasir Subaşı, savunmanın sol tarafında görev yapıyor.

Genç oyuncu top tekniği ve hücuma çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Yasir Subaşı ile 29 Mayıs 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli ekibin Tuzlaspor karşısındaki ikinci golünü de bir başka genç futbolcu Ramazan Civelek kaydetti.

10 Temmuz 2019 tarihinde Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.