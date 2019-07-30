Gürcan Bilgiç yorumladı: Bu saatten sonra Volkan Demirel'in takıma dönmesi...

1- F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Hocamızın elinde iyi bir kadro var. O da elinden geleni yapacak ve bu takımı şampiyon yapacağız. Mesajı alan alsın buradan" diyerek topu Ersun Yanal'a attı. Bu sözler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Her teknik adam daha iyi oyuncularla oynamak ister. Planlamasını yapar, taktiğini düşünür. Ersun Yanal, Ocak ayından beri Comolli ve yönetim ile sezonun transfer planlamasını yaptı. Şimdi bekliyor. Ali Başkan da mevcut şartları zorlayarak, bütçe oluşturarak, UEFA ile pazarlık ederek imkân yaratmaya çalışıyor. Bu noktada iki tarafın birbirini anlaması gerekiyor. Daha geçen sezon bitmeden Ersun Yanal bu sene için şampiyonluk sözü verdi. Bu kelimeleri eğer transfere göre sarf ettiyse, Türkiye'nin veya kulübünün gerçeklerini bilmiyor demektir. Ali Koç ve Comolli şu ana kadar müthiş performans gösterdiler. Ligin en iyi ön tarafını oluşturdular. Takımın iskeletini tamamlamak için de temaslar sürüyor. Ancak bunlar olmasa bile mevcut kadrodan sorunları çözecek formülü üretmek Ersun Yanal'ın işi. "Santrforum yok, stoperim eksik, sekiz numara lazım" diye şikâyet edip, kötü sonuçlara mazeret yaratan teknik adamlar Türkiye'de zaten çok var.

2- Ali Koç transferde 2 stoper, 6 numara ve forvet alacaklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin başka bölge için takviyeye ihtiyacı var mı? Comolli transfer sezonunda başarılı mı?

Comolli, Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya satarak çok büyük bir iş başardı. Geçen seneki Frey skandalının da hesabını gördü. Bu yüzden "Bay Comolli diyeceksiniz" yaklaşımındayım. Doğrusu, büyük kulüplerde transfer bitmez, iyinin iyisi her zaman bulunur. Ancak bu kadar sıkıntılı bir ortamda, mevcutların en iyisini almaya çalışıyorlar. Stoper ve Muriqi'yi yedekleyecek bir forvet şart. Altı numara için fırsat oluşması beklenmeli.

3- Volkan Demirel yeni sözleşme için haber bekliyor ancak yönetimden ses yok. Şu anda kalede Harun Tekin ve Altay Bayındır var. Sizce Volkan dönemi kapandı mı?

Bu saatten sonra Volkan Demirel'in takıma dönmesi iki taraf için de iyi bir şey olmaz. Takımın 16 yıllık oyuncusu ve kaptanı ile son gün anlaşma yapılmaz. Bu durumu dillendirmeden geçirmeleri de Samandıra'yı dedikodu ve tartışmalardan uzak tutmak için oldu sanırım. Yine de Volkan'a doğru davranılmadığını düşünüyorum. Yollar ayrılsa bile, bu iki tarafın da mutlu olacağı şekilde yapılabilir, böyle kararsız bırakılmazdı.