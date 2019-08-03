Trabzonspor'a dev Viking: Alexander Sörloth

Forvet takviyesi için çalışan Trabzonspor, uzun bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'den net bir yanıt alamayınca, rotasını alternatif isimlere çevirdi ve Crystal Palace'ın 23 yaşındaki golcü futbolcusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Gent'te kiralık olarak forma giyen Norveçli oyuncu için İngiliz kulübüyle temasa geçen Karadeniz ekibi, kiralama teklifinde bulundu. Alınan olumlu yanıt sonrası futbolcuyla görüşmeleri başlatan Trabzonspor, Sörloth'u da ikna etti. Dün gece Trabzon'a gelen oyuncunun bugün resmi imzayı atacağı öğrenildi.

BABASI BURSA'DA FORMA GİYDİ

2017-2018 sezonu başında FC Midtjyland kulübünden Crystal Palace'a 9 milyon Euro'ya transfer olan 1.94 boyundaki Alexander Sörloth, geçen sezon Belçika ekibi Gent'e kiralandı. Türkiye'ye yabancı olmayan 23 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi futbolcu olan babası Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. Kariyerinde çıktığı 151 maçta 42 gol 23 asistlik performans gösteren Alexander Sörloth, geçen sezon Gent forması altında 22 karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist yaptı.

FERNANDES KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavililer, 23 yaşındaki stoper İvanildo Fernandes'i de KAP'a bildirdi. 1 yıllık anlaşılan Portekizli oyuncuya 540 bin Euro maaş verileceği açıklandı. Kulübü Sporting Lizbon'a kiralama ücreti olarak 300 bin Euro ödeneceği aktarılırken, Trabzonspor'un kasasından menajerlik bedeli olarak 60 bin Euro çıkacak.?

ADEBAYOR GÖZ KIRPTI!

Başakşehir'le sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Togolu santrfor Emmanuel Adebayor, instagram hesabından Trabzonspor'u takip etmeye başladı.

KARADENİZ KARDEŞTİR

TRABZONSPOR'UN 52. yıl kutlamalarına katılan Çaykur Rizespor taraftarı bir çocuk, iki takım arasında kardeşlik rüzgârları estirdi. Yeşil-mavili kulüp, sosyal medya hesabından bu çocuk taraftarın fotoğrafını paylaşarak Trabzonspor'un 52. yaşını kutladı. Bordo-mavili kulüp de bu jeste şu teşekkür mesajıyla cevap verdi: "Bordo- Mavi ile donatılan düşler de, Yeşil-Mavi ile donatılan düşler de aynı denize ulaşır. Hep birlikte sevineceğimiz güzel bir gelecek için; teşekkürler kardeş."

'CAS TOPU TACA ATTI'

TRABZONSPOR'UN 52. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Dün ilk olarak Atatürk Alanı'nda bir tören düzenlenirken, daha sonra Cemil Usta Doğa Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışta Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın 1976 yılında Liverpool'a penaltıdan attığı golde sırtında bulunan 5 numaralı forması, ailesi tarafından Trabzonspor müzesine konulmak üzere Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'e teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan Mehmet Yiğit Alp, CAS'ın 2010-11 sezonu için yaptıkları başvuruyu reddetmesiyle ilgili olarak, "CAS topu taca atmıştır, Trabzonspor tertemiz şampiyondur" dedi.