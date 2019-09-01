Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dorukhan Toköz: Şampiyon olup gitmek istiyorum

: Şampiyon olup gitmek istiyorum

için dün Monaco ve Lazio'nun scoutları tribünde yerini aldı. Genç oyuncu ise, "Ben ayrılmayı düşünmüyorum. Allah izin verirse şampiyonluk yaşayıp gitmek istiyorum" dedi

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Dorukhan Toköz: Şampiyon olup gitmek istiyorum
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Dorukhan Toköz için dün Monaco ve Lazio'nun scoutları tribünde yerini aldı. Genç oyuncu ise, "Takımın menfaatleri ne gerektirir bilmiyorum ama ben ayrılmayı düşünmüyorum. Allah izin verirse şampiyonluk yaşayıp gitmek istiyorum" dedi.

BOYD SIFIRI TÜKETTİ
Çaykur Rizespor karşısında ilk 45 dakikanın sonunda kenara alınan Tyler Boyd performansıyla sıfırın üzerine çıkamadı. Beşiktaş'ın yeni transferi mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamlarken, kanatta görev yapmasına rağmen isabetli orta da yapamadı. Boyd takım arkadaşlarına ne şut pası verebildi ne de Rizespor'un bir atağını uzaklaştırabildi.

QUARESMA UNUTULMADI
Beşiktaş taraftarı Quaresma'yı unutmadı. Maçtan önce Vodafone Park'ta Quaresma sesleri yükselirken, buna tepki gösteren diğer taraftarlar oyuncunun adını bağıran grubu yuhalayarak karşılık verdi.

BJK TV RESMEN KAPATILDI
Beşiktaş'ta maliyeti nedeniyle kapatılması kararı alınan BJK TV yayın hayatına son verdi. BJK TV bundan böyle YouTube ve sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorukhan Toköz: Şampiyon olup gitmek istiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN