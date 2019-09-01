Dorukhan Toköz: Şampiyon olup gitmek istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Dorukhan Toköz için dün Monaco ve Lazio'nun scoutları tribünde yerini aldı. Genç oyuncu ise, "Takımın menfaatleri ne gerektirir bilmiyorum ama ben ayrılmayı düşünmüyorum. Allah izin verirse şampiyonluk yaşayıp gitmek istiyorum" dedi.Çaykur Rizespor karşısında ilk 45 dakikanın sonunda kenara alınan Tyler Boyd performansıyla sıfırın üzerine çıkamadı. Beşiktaş'ın yeni transferi mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamlarken, kanatta görev yapmasına rağmen isabetli orta da yapamadı. Boyd takım arkadaşlarına ne şut pası verebildi ne de Rizespor'un bir atağını uzaklaştırabildi.Beşiktaş taraftarı Quaresma'yı unutmadı. Maçtan önce Vodafone Park'ta Quaresma sesleri yükselirken, buna tepki gösteren diğer taraftarlar oyuncunun adını bağıran grubu yuhalayarak karşılık verdi.Beşiktaş'ta maliyeti nedeniyle kapatılması kararı alınan BJK TV yayın hayatına son verdi. BJK TV bundan böyle YouTube ve sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.