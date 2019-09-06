İşte Türkiye'nin Andorra maçı ilk 11'i

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Andorra maçı öncesinde Cengiz Ünder şoku yaşadı. Çarşamba akşamı yapılan antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcunun dün yapılan kontrolleri sonrası Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'ın Andorra maçı 11'inde değişiklik yaşandı. Güneş savunmada Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş dörtlüsünü kullanacak. Orta alanda Emre, İrfan Can ikilisinin yanına Abdulkadir Parmak dahil olacak. Sağ kanatta Yusuf, solda Hakan, en uçta ise Cenk gol arayan isimler olacak.

A Milliler'de Ozan, Dorukhan ve Okay sakatlıkları nedeniyle henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Bu isimlerin Moldova deplasmanında süre alacak duruma gelebileceği ifade edildi.





BÜYÜK HEYECAN A SPOR'DA!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında bugün Kocaeli'de İngiltere'yi konuk edecek. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dış cephesi kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan 33 bin kişilik Yeni Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Grupta 4 puanı bulunan ve Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Berkay Özcan, Halil İbrahim Dervişoğlu gibi yıldız adaylarını kadrosunda barındıran Ümit Milliler gruptaki ikinci galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.