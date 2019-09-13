Mehmet Ekici İsrail yolcusu

Fenerbahçe'nin 28 kişilik TFF kadrosuna ismini yazmadığı Mehmet Ekici, birkaç gün içerisinde sarı-lacivertli kulüpten ayrılacak. Ekici için gelen en ciddi teklifin İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'den olduğu
, ancak
bazı Arap kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği
ifade edildi. F.Bahçe yönetimi, Mehmet
Ekici'nin talepleri doğrultusunda gelen teklifler arasından bir seçim yapacak.
2 YILDA 30 MAÇA ÇIKTI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için karar birkaç gün içerisinde verilecek. 2017 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli kulübe gelen
Mehmet Ekici, 2 sezonda toplam 30 lig maçında süre almış, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı verememişti.