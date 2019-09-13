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’de kadro dışı kalan tecrübeli oyuncuya talip oldu

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Mehmet Ekici İsrail yolcusu
Fenerbahçe'nin 28 kişilik TFF kadrosuna ismini yazmadığı Mehmet Ekici, birkaç gün içerisinde sarı-lacivertli kulüpten ayrılacak. Ekici için gelen en ciddi teklifin İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'den olduğu, ancak bazı Arap kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. F.Bahçe yönetimi, Mehmet Ekici'nin talepleri doğrultusunda gelen teklifler arasından bir seçim yapacak.

2 YILDA 30 MAÇA ÇIKTI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için karar birkaç gün içerisinde verilecek. 2017 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli kulübe gelen Mehmet Ekici, 2 sezonda toplam 30 lig maçında süre almış, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı verememişti.
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Mehmet Ekici İsrail yolcusu
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