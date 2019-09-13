Mehmet Ekici İsrail yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin 28 kişilik TFF kadrosuna ismini yazmadığı Mehmet Ekici, birkaç gün içerisinde sarı-lacivertli kulüpten ayrılacak. Ekici için gelen, ancakbazı Arap kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiğiifade edildi. F.Bahçe yönetimi, MehmetEkici'ninSözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için karar birkaç gün içerisinde verilecek.Mehmet Ekici, 2 sezonda toplam 30 lig maçında süre almış, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı verememişti.