Gerilimden beslenmiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan gerilime Semih Özsoy'dan yorum geldi. Gerilimden beslenen bir kulüp olmadıklarını dile getiren Özsoy, "Ancak bu hakkımızı koruyamayacağımız anlamına gelmez." dedi. Özsoy, Türk Telekom Stadı'ndaki derbiye Ali Koç'un gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya ise "Tüm maçlara yönetim olarak tam kadro gitmeye çalışıyoruz." cevabını verdi. Medyadaki Fenerbahçe'ye yönelik eleştirilere de değinen Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı: "TRT'de hoş olmayan bir yorum yapıldı. Yine TRT'de bir yorumcu, hocamıza patavatsızca laflar etti.Kendi fikirleri kendilerini bağlar diyeceğim ama onlar bizim için yok hükmündedir."