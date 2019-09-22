Gerilimden beslenmiyoruz

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan gerilime Semih Özsoy'dan yorum geldi. Gerilimden beslenen bir kulüp olmadıklarını dile getiren Özsoy, "Ancak bu hakkımızı koruyamayacağımız anlamına gelmez. Ali Başkan'ın neler söylediğine, özüne bakmak lazım. Konudan uzaklaşıp, başka yerlere çekilmemeli. Ali Başkan'ın söylediklerinde yanlış yok
" dedi. Özsoy, Türk Telekom Stadı'ndaki derbiye Ali Koç'un gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya ise "Tüm maçlara yönetim olarak tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray derbisi de bizim için özel ve güzel bir maç. Kuvvetle muhtemel hepimiz gideriz
" cevabını verdi. Medyadaki Fenerbahçe'ye yönelik eleştirilere de değinen Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı: "TRT'de hoş olmayan bir yorum yapıldı. Yine TRT'de bir yorumcu, hocamıza patavatsızca laflar etti. Özel kanallarla ilgili bir şey diyemem ancak TRT bizim kanalımızdır.
Kendi fikirleri kendilerini bağlar diyeceğim ama onlar bizim için yok hükmündedir."