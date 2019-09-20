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'ndan - gerilimi için gündem yaratacak sözler

Başkanı ile Teknik Direktörü arasında Koç'un "Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor?" sözleriyle başlayan tartışma gündemdeki sıcaklığını korurken SABAH Gazetesi'nin usta yazarı , iki isim arasındaki gerilimle ilgili olarak gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 21:56
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç - Fatih Terim gerilimi için gündem yaratacak sözler

Başkanı , Teknik Direktörü 'in Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 3 maçlık cezayla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, "Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor." ifadeleriyle cevap vermiş ve deneyimli çalıştırıcı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın ardından bu sözlere şöyle yanıt vermişti: "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak." Sabah Gazetesi yazarı , A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında iki isim arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte usta yorumcunun o sözleri...

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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç - Fatih Terim gerilimi için gündem yaratacak sözler
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