Erman Toroğlu'ndan Ali Koç - Fatih Terim gerilimi için gündem yaratacak sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 3 maçlık cezayla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, "Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor." ifadeleriyle cevap vermiş ve deneyimli çalıştırıcı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın ardından bu sözlere şöyle yanıt vermişti: "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak." Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında iki isim arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte usta yorumcunun o sözleri...