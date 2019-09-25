Son dakika: Fatih Terim'den Ali Koç'un 'sicil' sözleri ile ilgili açıklama geldi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosunda son sözü Fatih Terim söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklama yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Fatih Terim basın mensuplarına şöyle konuştu.

"Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp, değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim... O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim..."

ALİ KOÇ, "SİCİLİ BOZUK" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, Ali Koç geçen hafta Fatih Terim'i hedef alan açıklamalar yapmış, "Bir insanın futbolculuk kariyerinde de teknik adamlık kariyerinde de sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" demişti. Bu açıklamaları sonrası PFDK'ya sevk edilen Ali Koç, 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.