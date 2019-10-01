Ramil Guliyev 200 metrede finalde

BUGÜN NELER OLDU

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde milli sporcumuz Ramil Guliyev, finale yükseldi. Başarılı sporcumuz, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2. olarak final koşma hakkı kazandı. Son dünya şampiyonumuz Ramil Guliyev, bugün saat 22.40'ta koşulacak finalde madalya için ter dökecek.Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli finalinde mücadele eden Yasmani Copello Escobar ise yarışı 6. sırada bitirdi. Milli atletimiz Escobar, 48.25'lik derecesiyle kürsünün uzağında kaldı. Yarışta altın madalyayı 47.42'lik derecesiyle Norveçli Karsten Warholm kazandı.