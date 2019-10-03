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Wolverhampton maçı hangi kanalda saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton muhtemel 11’ler…

UEFA Avrupa Ligi K grubunda ikinci maçına çıkacak olan temsilcimiz sahasında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’u ağırlayacak. Grupta oynadığı ilk maçta Slovakya ekibi Slovan Bratislava’ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta hedef mutlak üç puan! Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman? İşte, Beşiktaş Wolverhampton maçının muhtemel 11'leri ve teknik direktörlerin açıklamaları…

Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 10:40
Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton muhtemel 11’ler…

Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında sahasında İngiltere Ligi ekiplerinden Wolverhampton'u ağırlayacak olan Beşiktaş, kötü gidişata bir dur deyip 3 puan almak istiyor. Başkan Orman'ın istifası ve sezon başından beri alınan kötü sonuçlar ile oldukça karışık bir dönemden geçen siyah beyazlı takım Abdullah Avcı yönetiminde ilk Avrupa galibiyetini almak istiyor. Hatırlanacağı üzere temsilcimiz gruplarda oynadığı ilk maçta Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya son dakikalarda yediği goller ile 4-2 mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

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Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton muhtemel 11’ler…
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