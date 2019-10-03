Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton muhtemel 11’ler…

Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında sahasında İngiltere Ligi ekiplerinden Wolverhampton'u ağırlayacak olan Beşiktaş, kötü gidişata bir dur deyip 3 puan almak istiyor. Başkan Orman'ın istifası ve sezon başından beri alınan kötü sonuçlar ile oldukça karışık bir dönemden geçen siyah beyazlı takım Abdullah Avcı yönetiminde ilk Avrupa galibiyetini almak istiyor. Hatırlanacağı üzere temsilcimiz gruplarda oynadığı ilk maçta Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya son dakikalarda yediği goller ile 4-2 mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…