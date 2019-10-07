Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Ligde 7 hafta sonunda 10 puanla 9. sırada bulunan Btc Türk Yeni Malatyaspor'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak olan sarı-kırmızılılarda milli arada sakat oyuncuların da takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlıkları düzelen Gökhan Töre ve Bifouma'nın Konyaspor müsabakasına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.



EN GOLCÜ TAKIM YENİ MALATYASPOR

Bu arada Süper Lig'in 7. haftasını 5-1'lik farklı Denizlispor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor toplamda kaydettiği gol sayısıyla ligin en golcü takımı durumunda. Sergen Yalçın yönetimindeki Malatyaspor gol yollarında en verimli sezonunu yaşarken, sarı-kırmızılılar ligde toplamda 16 gol kaydederek rakiplerini geride bıraktı.

Malatya ekibinde skor yükünü ise 2 futbolcu çekiyor. Denizlispor karşısında 4 gol birden atarak yıldızlaşan Jahovic toplamda 7 gole ulaşırken, Brezilyalı Guilherme ise attığı 3 golle takımına katkı sundu.