Turkuvaz Medya’dan e-spor zirvesi

EKONOMI dünyasına yön veren Turkuvaz Dergi Grubu'na ait Para
ve Forbes
dergileri tarafından organize edilen E-Spor Zirvesi, bugün İstanbul İninal E-Spor Arena'da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacak zirvede teknoloji ve spor dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek.
Türkiye'yi E-spor'da bekleyen maddi potansiyelin tartışmaya açılacağı zirvede, ülkenin bu sahada global güç haline gelmesi için yapılması gerekenler, sektör oyuncular ve yatırımcılar tarafından tartışılacak. Ayrıca E-spor'un çocuklar ve gençlerde etkileri, anne ve babaların bu konu hakkındaki endişeleri uzman gözüyle değerlendirilecek. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de organizasyonda konuşma yapacak.