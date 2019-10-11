Turkuvaz Medya’dan e-spor zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

EKONOMI dünyasına yön veren Turkuvaz Dergi Grubu'na aitvedergileri tarafından organize edilen E-Spor Zirvesi, bugün İstanbul İninal E-Spor Arena'da gerçekleştirilecek.Türkiye'yi E-spor'da bekleyen maddi potansiyelin tartışmaya açılacağı zirvede, ülkenin bu sahada global güç haline gelmesi için yapılması gerekenler, sektör oyuncular ve yatırımcılar tarafından tartışılacak.