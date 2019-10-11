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Medya’dan e-spor zirvesi

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Turkuvaz Medya’dan e-spor zirvesi
EKONOMI dünyasına yön veren Turkuvaz Dergi Grubu'na ait Para ve Forbes dergileri tarafından organize edilen E-Spor Zirvesi, bugün İstanbul İninal E-Spor Arena'da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacak zirvede teknoloji ve spor dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek. Türkiye'yi E-spor'da bekleyen maddi potansiyelin tartışmaya açılacağı zirvede, ülkenin bu sahada global güç haline gelmesi için yapılması gerekenler, sektör oyuncular ve yatırımcılar tarafından tartışılacak. Ayrıca E-spor'un çocuklar ve gençlerde etkileri, anne ve babaların bu konu hakkındaki endişeleri uzman gözüyle değerlendirilecek. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de organizasyonda konuşma yapacak.
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Turkuvaz Medya’dan e-spor zirvesi
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