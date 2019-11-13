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Türkiye, Ermenistan'ı 4 golle geçti

, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 yendi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.11.2019 21:00
Türkiye, Ermenistan'ı 4 golle geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Ermenistan'ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, grupta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan'la karşılaşacak.

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Türkiye, Ermenistan'ı 4 golle geçti
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