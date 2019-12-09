Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum. Bu yüzden çok sinirleniyorum"
dedi. Kaçırdığı goller sonrası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten Kaptan, "Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında! Bir baktım oğlum Ömer Akif. Bana 'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın'
diye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.
OMZUMDA AĞIR YÜK VAR
G.Birliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Yine kızıyor, hesap soruyor. Baba o golü nasıl kaçırdın diye!
Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine F.Bahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var. Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum
" şeklinde konuştu.
POZİSYONU KAÇIRDI! PANOYU TEKMELEDİ
Tecrübeli futbolcu, Kadıköy'deki G.Birliği karşılaşmasında kaçırdığı gol sonrası hırsından reklam panolarına uçan tekme attı.
FERDİ'DE FIFA TEHLİKESİ
SON olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; F.Bahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı.
Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve F.Bahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi. Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet edeceği de vurgulandı.