Hesap soruyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu,dedi. Kaçırdığı goller sonrası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten Kaptan, "Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında! Bir baktım oğlum Ömer Akif. Banadiye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.G.Birliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine F.Bahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var." şeklinde konuştu.Tecrübeli futbolcu, Kadıköy'deki G.Birliği karşılaşmasında kaçırdığı gol sonrası hırsından reklam panolarına uçan tekme attı.SON olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve F.Bahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.