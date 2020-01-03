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'ın gözdesi Banega'dan sürpriz ! 'ye gidiyor

Sezon başında 'ın kadrosuna katmak istediği Sevilla'nın orta sahadaki yıldızı 'dan sürpriz hamlesi... Arjantinli futbolcu, Suudi Arabistan takımı Al-Ahli ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:30
Galatasaray'ın gözdesi Banega'dan sürpriz transfer! Al Ahli'ye gidiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega sürpriz bir transfer kararını hazırlanıyor! Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli ile anlaşmaya vardı

Sezon başında Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu, Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin vetosu sonrasında takımda kalmıştı. Arjantin'den Tyc Sport'un haberine göre, Banega'nın yeni durağı ise Al Ahli olacak. Al Ahli'nin 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için masaya 7 milyon euro koyduğu ve bu rakamın kabul edileceği kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK HAMLESİ; BANEGA

Kadrosunda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'yı da bulunduran Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'de 12 hafta sonunda topladığı 23 puanla, lider Al Nassr'ın 6 puan arkasında 4. sırada bulunuyor

Bu sezon La Liga'da 17 karşılaşmaya çıkan Ever Maximiliano David Banega, 2 gol atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi. (Sporx)

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Galatasaray'ın gözdesi Banega'dan sürpriz transfer! Al Ahli'ye gidiyor
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