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'da - Emre Mor görüşmesi

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da, bugün teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koruma amaçlı olarak salonda çalışan ve katılmadılar. Mario Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan çalışmayı yarıda bıraktı. Öte yandan Terim, idman sonunda Emre Mor ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 12.1.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 18:26
Galatasaray'da Fatih Terim - Emre Mor görüşmesi

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından, yarı sahada üç ekip halinde tek kale hücum ve kanat organizasyonu çalıştı.

İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan Radamel Falcao ve Jean Michael Seri katılmadı. Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.

Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü.

Yeni transfer Jesse Sekidika antrenman sonrasında yardımcı antrenör gözetiminde ekstra çalışma yaptı.

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Galatasaray'da Fatih Terim - Emre Mor görüşmesi
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